Emniyet Sen Genel Başkanı: Süleyman Soylu yanlıştan dönmeli

Emniyet -Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, sosyal medya hesabından, "Yeni çıkartılan polis atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin sonuçları polislerimize ve teşkilatımıza fayda sağlar mı?" sorularıyla anket oluşturdu. Ankete 2 bin 207 kişi katıldı. Yüzde 94.5'i "Hayır" dedi. Sezer, "Sayın Süleyman Soylu bu yanlıştan dönmelidir" çağrısını yaptı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, sosyal medyada şu çağrıda bulundu: "Sayın Süleyman Soylu bu yanlıştan dönmelidir.”

Faruk Sezer şöyle devam etti:

“Buradan her sabah siyaset kurumuna sesleneceğim. Emniyet teşkilatının onlarca sorunu var ve sorunlar her dönem biraz daha artıyor. Eğer sorunu çözmek istiyorsanız, sorunu, sorunu çıkartanlardan dinlerseniz çözemezsiniz. Sorunu, sorunun mağdurlarından dinlerseniz çözebilirsiniz.”