Emniyet, Şahin’i 7 yıl bulamamış

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Ergenekon operasyonunda tutuklanan eski Özel Harekât Dairesi Başkanı İbrahim Şahin’i 2002 yılından beri aradığı ortaya çıktı. Şahin’in bir silahına ait ruhsat dosyasının da kayıp olduğu belirlendi.



Ergenekon operasyonunun 10’uncu dalgasında eski Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim Şahin’in İstanbul ve Ankara’daki evlerinde yapılan aramalarda çeşitli silahlar bulunmuştu.



Emniyet Genel Müdürlüğü, bu silahlarla ilgili 9 Ocak’ta kriminal inceleme başlattı. Silahların 1985 tarihinden itibaren hiçbir olayda kullanılmadığı belirlendi. Ancak bu incelemede skandal bir sonuca da ulaşıldı.



İbrahim Şahin’in hiçbir silahının ruhsatının iptal edilmediği ortaya çıktı. Oysa Şahin, 2002 yılında hapis cezası almış ve cezaevine girmişti. Yasa gereği Şahin’in silah ruhsatlarının iptal edilmesi gerekiyordu.



İncelemede, işlemin unutkanlıktan değil, 7 yıl boyunca İbrahim şahin’e tebligat yapılmamasından kaynaklandığı belirlendi.



Cezaevinde bile ulaşılamadı



Emniyet Genel Müdürlüğü, 28 Şubat 2002 tarihinde hapis cezası aldığı için polis kimliğinin alınması ve silah ruhsatının iptali için yazı yazdı.



Tebligat yazılarından biri İstanbul Emniyeti’ne diğeri ise Ankara Emniyeti’ne gönderildi. Ancak aradan geçen 7 yıl boyunca polis anlaşılmaz bir nedenle Şahin’e ulaşamadı ve ruhsat iptaline ilişkin tebligat yapılamadı. Tebligat, Şahin’in yattığı Metris Cezaevi’ne de gönderildi. Ancak cezaevinde bile yazı Şahin’e ulaşmadı.



Şahin, yine aynı süre içinde sağlık durumu nedeniyle 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından da affedilmişti. İncelemede, Şahin’in bir silahına ait silah ruhsat dosyasının da kayıp olduğu belirlendi.



Emniyet Genel Müdürlüğü, şimdi olayda ihmali ya da kusuru olanları bulmaya çalışıyor.

