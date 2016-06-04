Emniyet raporu: IŞİD Kilis ve Gaziantep’i sözde fethetmeyi planlıyor!

Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü IŞİD’in Kilis ve Gaziantep’i fethederek İslam Devleti topraklarına katılması için eylemlerini arttıracağı uyarısında bulundu. Örgütün Kilis’e yönelik attığı ve 21 yurttaşın ölümüne neden olan füze/roketlerin amacının bölgedeki halkın yaşam yerlerini terk ettirmek olduğunu belirten Emniyet, “Halkın yerleşim yerlerini boşaltması halinde sınır hattında hazır bekleyen örgüt mensupları bu yerlere sızacak” dedi. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, emniyet, sınırın Cerablus hattına inşa edilen duvarın altında kazılan tünelden Kilis’e sızan IŞİD üyelerinin de, kentte uyuyan hücreler olarak görevlendirildiklerini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kilis ve Gaziantep valiliklerine 20 Mayıs 2016 tarihli “gizli” ibareli bir yazı gönderdi ve dikkat çeken uyarılarda bulundu. Kilis Vali Yardımcısı Mustafa Ünver Böke de bu uyarı kapsamında Öncüpınar Sınır Mülki İdare Amirliği’ne 21 Mayıs 2016 tarihli “güvenlik önlemi” konulu bir yazı gönderdi. Vali Yardımcısı Böke, Emniyet yazısına dayanarak IŞİD’in kente yönelik eylem planlarını şöyle sıraladı:

* (IŞİD’in) Kilis/Öncüpınar kara hudut kapısına yönelik bomba yüklü araçla hazırlık aşamasında olduğu,

* Örgütün Kilis ve Gaziantep illerini sözde fethederek İslam Devleti topraklarına katılması için bu illerde eylemlerini artıracağı,

* Bölgede yaşayan halkın yerleşim yerlerini boşaltması için Suriye’den füze/ roket atış eylemlerine devam edeceği, halkın yerleşim yerlerini boşaltması halinde sınır hattında hazır bekleyen örgüt mensuplarının bu yerlere sızacağı,

* Suriye/Cerablus’ta inşa edilen tünelden IŞİD unsurlarının Kilis’e giriş sağladığı, giriş yapan unsurların hiçbir eylemsel aktiviteye katılmadıkları ve burada uyuyan hücreler olarak görevlendirildikleri,

* Türk yetkililerin/askerlerinin görüldükleri yerde vurulması gerektiği yönünde hutbe verildiği.

Valilik yazısında, bu nedenlerle Öncüpınar Sınır Kapısı’ndaki güvenlik önlemlerinin gözden geçirilerek arttırılması istedi. Yazıda, “Suriye tarafından gelen araç ve şahısların titizlikle aranması yapıldıktan sonra geçişlerine izin verilmesi, ayrıca ülkemizde giriş yapmak isteyen araçlar ve şahısların titizlikle aranması konusunda Suriye Kapı Gümrüğü’ndeki ilgililerin de uyarılması hususunda gereğini rica ederim” denildi.

Emniyet’in yazısına dayanılarak hazırlanan valilik yazısında, 1 Haziran itibarıyla PKK’nin de eylemlerini tırmandıracağı belirtildi. Yazıda, bu konuda şu ifadeler kullanıldı:

"Eylemlerini artıracak"

“KONGRE-GEL (PKK)-KCK’nin son zamanlarda şehir savaşı stratejisinde uğramış olduğu başarısızlık nedeniyle eylemlerini ülke genelinde artıracağı, bunun içinde örgüte kadro, silah mühimmat patlayıcı madde takviyesi kapsamında 200 örgüt mensubunun Suriye hattından giriş geçerek Güneydoğu’daki ÖSB/YBS kadrolarına katıldığı, 1 Haziran tarihi itibarıyla ülke genelinde eylemlerini tırmandırma ve psikolojik üstünlüğü yeniden ele geçirme, güvenlik güçlerine bombalı araçlarla saldırma, güvenlik görevlisi ve kamu personelini kaçırma eylemlerinini arttıracağı...”