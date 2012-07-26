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Emniyet: Polis şok cihazı kullanmayacak

Emniyet, polisin ''Silent Guardian Protection'' adlı elektromanyetik şok cihazı kullanacağıyla ilgili iddialara yanıt verdi

26 Temmuz 2012 18:35

Emniyet Genel Müdürlüğü, polisin toplumsal olaylarda göstericilere karşı elektromanyetik şok dalgası yayan cihaz kullanacağı iddiasını yalanladı.

Toplumsal olaylarda göstericileri engellemek için söz konusu cihazın alınacağına ilişkin haberlere bir soru önergesinin kaynak gösterildiği belirtilen açıklamada, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in önergeyi, ''Temsilciliğini MESAN Elektronik Sistemleri A.Ş'nin yaptığı 'Silent Guardian Protection System' isimli cihaza ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili personeline demo gösterimi yapılmış olup cihaza dair herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştirilmemiştir'' diye yanıtladığı anımsatıldı.

Açıklamada, ''Basın organlarında yer alan 'Cop ve Gaz Tarih Oluyor', 'Polis Şoka Sokacak', 'Polise Şok Edecek Yeni Silah' başlıklarıyla yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu cihazla ilgili satın alma işlemi gerçekleştirilmemektedir'' ifadeleri yer aldı.

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