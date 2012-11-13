Emniyet polis sendikası kurucuları hakkında soruşturma başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet-Sen kurucusu 7 polis hakkında soruşturma açıyor. Dün kuruluş dilekçelerini Ankara Valiliği'ne veren kurucu Başkan İrfan Çelik ile 6 üye hakkında 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa aykırı olarak hareket ettikleri gerekçesiyle soruşturma açılıyor.

Aysel Alp'in hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Teşkilatına ilişkin sendika kurma hakkının uluslararası sözleşmeler ve iç hukukta açıkça düzenlendiğine dikkat çekti. Hem iç hem de uluslararası hukuk gereği polislerin sendika kuramayacağı vurgulandı.

Taraf olunan uluslararası sözleşmeler yönünden Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 2. maddesinde sendikal hakkın sınırlarının tespit edildiği belirtilerek, bu maddenin silahlı kuvvetler ve polis teşkilatı mensuplarının bu hakkı kullanmaları üzerine hukuki kısıtlamalar konulmasını engelleyemeyeceğine dikkat çekildi.

Açıklamada şöyle denildi:

İşte hakkında soruşturma açılan 7 polis memuru:

Başkan İrfan Çelik- Muğla Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yapıyor.

Genel Sekreter Faruk Sezer, Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru.

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Atilla Aktin- Çanakkale’de polis memuru.

Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akkın- Manisa’da görevli polis memuru.

Mevzuat, Toplu Sözleşme İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Osman Ceyhan- İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli başpolis.

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Metin Karakuş- İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde, polis memuru.

Basın ile İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Metehan Aydın- Muğla’da görev yapıyor, polis memuru.

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesinde sendika kurma ve üye olma hakkı düzenlenmiş ancak bu maddenin, sendika hakkının kullanılmasında “Silahlı kuvvetler, kolluk mensupları veya devletin idare mekanizmasında görevli olanlar hakkında meşru sınırlamalar konmasına” engel teşkil etmediği ifade edilmiştir. Yine Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 151 sayılı Sözleşmesi’nin 9. maddesinde sendikal hakların “Silahlı kuvvetler ve polis mensuplarına ne ölçüde uygulanacağı ulusal mevzuatla belirlenir” şeklinde ifade edilmiştir.

Anayasa'ya da aykırı

İç hukukumuzda ise sendika ile ilgili olarak; Anayasanın 51. maddesinde çalışanlar ve işverenlerin sendikaya üye olmaları hakkı düzenlenirken milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla kanunla sınırlanabileceği düzenlenmiştir. Kamu görevlilerinin sendika haklarını düzenleyen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu’nun 15. maddesinde sendika üyesi olamayacak kamu görevlileri arasında polisler sayılmış, aynı maddenin (j) bendinde ise “Emniyet hizmetleri sınıfı ve Emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeli, üye olamazlar ve sendika kuramazlar” hükmü düzenlenmiştir.

Emniyet Teşkilatı kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile sunduğu hizmetler kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir. Bu bağlamda, sendikal haklar konusundaki talep ve girişimlerin de kanunlar çerçevesinde değerlendirilmesi bir zorunluluktur.

Evraklar iade edildi

Ankara Valiliği’ne 12.11.2012 tarihinde 7 personelimizin vermiş olduğu sendika kurulumu ile ilgili dilekçe hakkında;

* Ankara Valiliği’nce 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu’nun hükmü gereği hukuken herhangi bir işlem yapılmadan başvuru evraklarının posta yoluyla iade edildiği bildirilmiştir.

* 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 47’nci maddesinde kişi topluluklarının tüzel kişilik kazanabilmesi için kendileri ile ilgili özel hükümlerde belirtilen koşulları taşımaları gerektiği ve amacı hukuka aykırı olan kişi topluluklarının tüzel kişilik kazanamayacakları hüküm altına alınmıştır.

Müfettiş görevlendirildi

* Yukarıda belirtilen hukuki düzenlemeler çerçevesinde konunun disiplin yönünden soruşturulması için müfettiş tayin edilmiş ve gerekli işlemler başlatılmıştır.

Netice olarak, mevcut ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde ülkemizde Emniyet Teşkilatı mensuplarının sendika kuramayacakları ve herhangi bir sendikaya da üye olamayacakları açıktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Emniyet-Sen: 1 Mayıs'a katılacağız

Emniyet-Sen'in de 1 Mayıs'taki yürüyüşlere katılacağını kaydeden Karlıbel, bütün siyasi partilere ve basın mensuplarına eşit şartlarda yaklaşılacağını, amaçlarının reformlaşmaya gitmek olduğunu vurguladı.

Bazı istatistikler veren Karlıbel, şöyle devam etti:

''Polis eleştiriliyor ama memurun psikolojik sorununu, geçim sıkıntısını, lojman sorununu kimse düşünmüyor. Amaçlarımızdan biri AB seviyesinde high-teck Türk polisi yaratmak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapması gereken 600 sayfalık bir çalışmayı hazırlamış durumdayız. 2016 yılına kadar Ulusal DNA Bankası'nın oluşturulması için ciddi bir girişime başladık.''

Sorunların çözümü için sendika kurulduğunu belirten Karlıbel, 5 senelik bir proje çalışmalarının olduğunu, Türkiye'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde saldırıya uğrayan karakollar üzerine çalışma yaptıklarını söyledi. Karlıbel, ''Son 10 yıldaki istatistiklerde karakollara yapılan bombalı saldırılarda karakol nöbeti tutanlar ve ilk kattakiler şehit olmuş, yaralanmış. Karakolların daha güvenli yapılması, daha fazla lojman yapılması üzerine çalışmalarımız var'' şeklinde konuştu.

'38 bin polise 2 psikolog'

Polisin çalışma oranlarına değinen Karlıbel, Almanya'da polis memurunun yıllık 2 bin 100 saat, Fransa'da 2 bin 200 saat çalıştığını, Türkiye'de bu oranın 2 bin 800-3 bin 100 saat arasında olduğunu kaydetti.

Sendikanın kurulmasının sebeplerinden birinin de polise psikolojik desteğin sağlanmamasının olduğunun altını çizen Karlıbel, ''38 bin memurun olduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 2 psikolog var. Almanya'da 250 polis memuruna 1 psikolog, Romanya'da bile 500-700 memura 1 psikolog düşüyor'' dedi.

Avrupa'da bugün her ilçe ve il emniyet müdürlüklerinde polis danışmanın olduğunu, Türkiye'de sadece Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bir kişi olduğunu kaydetti. Karlıbel, il emniyet müdürlüklerinde temsilcilikler açacaklarını da söyledi.

Avukat Emrullah Aksakal ise sendikanın hukuken tüzel kişiliğini kazandığını belirterek, ''Uzun vadede Emniyet teşkilatı ve ülkemiz kazanacak'' diye konuştu.

CHP'den destek

Toplantıya CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün katıldı. Çetin, sendikaya destek verdiklerini belirterek başarı dileğinde bulundu.