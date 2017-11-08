T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emniyet, PKK simgesi bulunan mezar taşlarının değiştirilmesini istedi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'nden, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda; Yeniköy Asri Mezarlığı'nda, üzerinde terör örgütünü simgeleyen, ibare, yazı, söz, flama ve arma bulunan

08 Kasım 2017 15:58

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü\'nden, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü\'ne gönderilen yazıda; Yeniköy Asri Mezarlığı\'nda, üzerinde terör örgütünü simgeleyen, ibare, yazı, söz, flama ve arma bulunan PKK\'lılara ait mezar taşlarının değiştirilmesi istendi.
İl Emniyet Müdürlüğü, Belediye Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü\'ne yazı göndererek, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Yeniköy Asri Mezarlığı\'nda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının bir arada özel olarak ayrılmış bir bölüme defin işlemlerinin yapıldığının belirlendiğini kaydetti. Yazıda; söz konusu bazı mezar taşlarının üzerinde, terör örgütün \'sözde\' flamasının bulunduğu, ayrıca teröristlerin mezar taşlarında sözde \'şehit\' ibaresinin yer aldığı yönündeki tespitlerin ardından, Cumhuriyet Başsavcılığının bilgilendirildiği belirtildi. Yazıda; Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, Yeniköy Asri Mezarlığı\'nda, üzerinde terör örgütünü simgeleyen, yazı, söz, \'sözde\' flama ve arma ile sözde \'şehit\' ibaresi bulunan PKK\'lılara ait mezar taşlarının en kısa sürede değiştirilerek geleneksel hale getirilmesi istendi.
Ayrıca, yapılan çalışmalar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'na iletilmek üzere TEM Şube Müdürlüğü\'ne bilgi verilmesi talep edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİYARBAKIR DHA DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi SağlıkDaire Başkanlığı Mezarlıklar MüdürlüğüYeniköy Asri MezarlığıPKKEmniyet Müdürlüğü Belediye SağlıkTerörle Mücadele TEMMüdürlüğüAsri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24