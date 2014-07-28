Emniyet 'paralel yapı' operasyonunda dakika dakika gözaltı saatlerini açıkladı

22 Temmuz'da 'paralel yapı' iddiasıyla başlatılan operasyon kapsamında mahkemeye sevk edilen 49 şüphelinin gözaltı sürelerinin aşıldığı iddialarına yönelik İstanbul Emniyetince hazırlanan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen tutanakta, şüphelilerin her birinin gözaltına alınma saatleri ile yol sürelerinin farklı olduğu belirtildi. Şüphelilerin 45 dakika ile 24 saat arasında değişen yol süreleri ile sorgu hakimliğinde geçirdikleri sürenin gözaltı süresine dahil olmadığı, iddia edilenin aksine gözaltı sürelerinin aşılmadığı savunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Birimi tarafından başlatılan, "paralel yapı" soruşturmasında, savcılıktaki ifade verme işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen, aralarında eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün'ün de bulunduğu 49 şüphelinin gözaltı sürelerinin aşıldığı iddiasına yönelik, savcılık talimatıyla bir araştırma yapıldığı öğrenildi.

'Şüphelilerin gözaltına alındıkları saatler farklı'

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarından İrfan Fidan'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verdiği talimatta, "Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sevk edilen 49 şüphelinin, yakalama tarih ve saatlerinin tespit edilerek, şahısların yakalandıktan sonraki yol süreleri ile gözaltı sürelerinin bitiminden sonra Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildikleri sürelerin tespit edilerek bildirilmesi" yönündeki ifadesi yer aldı.

Savcı Fidan'ın talebi üzerine Emniyet tarafından hazırlanan ve 26 Temmuz'da savcılığa gönderilen araştırma tutanağında, aralarında Yurt Atayün'ün de bulunduğu 49 şüphelinin gözaltı süreciyle ilgili istenilen, "tarih", "yakalama saati", "yakalama yeri" ile "yol ve cumhuriyet savcılığına gidiş süresi" başlıklı bilgilerin savcılığa sunulduğu öğrenildi.

Tutanakta, hakkında gözaltı kararı olan ve 22 Temmuz'da Emniyete teslim olan Yurt Atayün ile ilgili "yakalama saati" olarak "06.00", "yakalama yeri" olarak "teslim oldu" ile "yol ve cumhuriyet savcılığına gidiş süresi" olarak da "45 dakika" ifadelerine yer verildiği görüldü.

Tutanakta, diğer şüphelilerle ilgili de şu bilgiler yer aldı:

"Ömer Köse 05.00/Ataşehir/45+45= 90 dakika,

Kazım Aksoy 04.30/Kayseri/14 saat 30 dakika,

Serdar Bayraktutan 05.10/Van/11 saat,

Osman Özgür Açıkgöz 02.17/Küçükçekmece Halkalı/45+45=90 dakika,

Kürşat Durmaş 02.00/Fatih/10+45= 55 dakika,

Gafur Ataç 01.50/Küçükçekmece Atakent/45+45=90,

Oğuzhan Ceylan 04.20/Zonguldak Devrek/8 saat 30 dakika,

Muhammet Kaya 04.50/Çorum/12 saat 45 dakika,

Mehmet Işık; 02.00/Başakşehir/45+45=90 dakika,

Erkan Ünal 15.45/Muş/16 saat,

Adem Demir 04.00/Mardin Nusaybin/14 saat 30 dakika,

Nevati Arslan 02.55/Eyüp/30+45=75 dakika,

Serkan Durmaz 04.10/Çanakkale Yenice/11 saat,

Selman Yuyucu 22.35/teslim oldu/45 dakika,

Hasan Basri Kahraman 06.30/Muş İpekyolu/11 saat,

Ramazan Bolat 08.55/Erzurum/13 saat,

Yunus Emre Uzunoğlu 12.30/Hakkari/18 saat,

Aytekin Koçak 05.09/Eskişehir Odunpazarı/9 saat,

Bilal Gümaşdağlı 07.05/İzmir/8 saat,

Muhammet Yakup Acar 11.00/Hakkari/18 saat,

Ensar Doğan 01.30/Eyüp/30+45=75 dakika,

Samet Sincar 01.40/Fatih/10+30=40 dakika,

Abdulkadir Ağır 03.15/Esenler/20+30=50 dakika,

Abdullah Şahin 01.50/Kağıthane/30+45=75 dakika,

Ali Fuat Altuntaş 02.00, Bakırköy, 30+45=75 dakika,

Bahadır Kıcır 03.00/Mardin/15 saat,

Erhan Körtek 04.00/Muş/16 saat,

Faruk Kıvrak 01.35/Küçükçekmece/45+45=90 dakika,

Hasan Yüksek 14.25/Şanlıurfa/16 saat,

Hidayet Kemal 01.45/Gaziosmanpaşa/30+45=75 dakika,

İsa Ardıç 04.20/Diyarbakır/19 saat,

İsmail Yalınız 11.45/Hakkari Çukurca/18 saat,

Mehmet Ali Doğan 15.15/Şanlıurfa Hilvan/16 saat,

Mehmet Ay 02.15/Pendik/60+45=105 dakika,

Mehmet Kılıç 16.30/Urfa Viranşehir/16 saat,

Mehmet Örs 04.50/Antalya/10 saat 30 dakika,

Mehmet Kuru 01.55/Küçükçekmece Halkalı/45+30=75 dakika,

Mustafa Altunbulak 01.40/Şişli Seyrantepe/30+45=75 dakika,

Mustafa Becerikli 07.30/Adıyaman/11 saat,

Mustafa Arsu 16.30/Şanlıurfa/16 saat,

Mustafa Atıcı 04.00/Bakırköy Ataköy/30+45=75 dakika,

Mustafa Uyanık 12.30/Hakkari/18 saat,

Mücahit Gökoğlu 05.15/Şırnak Cizre/24 saat,

Ramazan Avşaroğlu 13.30/Kırşehir/14 saat,

Sezai Örnek 12.00/Hakkari/18 saat;

Sinan Karataş 04.10/Silopi/21 saat,

Şahin Akdeniz 04.30/Mardin Nusaybin/15 saat,

Ziya Yalabuk 16.00/Ankara/13 saat."

'İfadelere saat 09.10 itibariyle başlandı'

Bu arada savcı Fidan tarafından 26 Temmuz'da, soruşturma dosyası kapsamında 22 Temmuz'da gözaltına alınan şüphelilerin savcılık ifadelerinin alınmasına ne zaman başlandığına ilişkin bir tutanak tutulduğu da anlaşıldı.

Bu tutanakta, "şüphelilerin 25 Temmuz itibariyle başsavcılığa ifade alma işlemi için getirildikleri, ifadelere saat 09.10 itibariyle başlandığı" belirtilirken, "şüphelilerden Erkan Ünal'ın ifadesinin alınma işlemine de aynı gün saat 15.37 itibariyle başlandığı ve ifadenin uzun sürmesi sebebiyle ertesi gün saat 01.25 saatinde sona erdiği ve UYAP'taki teknik arıza sebebiyle, şüphelilerin tutuklanmaya sevk işlemlerinin saat 02.05 itibariyle yapıldığı" ifadesi de kullanıldı.

"Yol ve hakimlikte geçen süre, gözaltı süresine dahil değil"

Öte yandan, şüphelilerin gözaltı sürelerinin sadece Emniyetteki tutuldukları süreyi kapsadığı ve yol süresi ile sorgu hakimliğinde geçen sürenin, 4 günlük gözaltı süresine dahil olmadığı belirtiliyor. Bu durumda, iddia edildiğinin aksine, şüphelilerin gözaltı sürelerinin aşılmadığı aktarılıyor.

Başsavcı Salihoğlu da gözaltı süresiyle ilgili açıklama yapmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, 26 Temmuz'da yaptığı yazılı açıklamada, "Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre, çok sayıda şüphelinin işlediği suçlarda gözaltı süresinin 4 gün olduğu, bu süreye şüphelilerin sorgu hakimine sevk etme için gerekli yol süresinin dahil olmadığı, keza sorgu hakimi önünde geçen sürenin gözaltı süresinden sayılmadığı hususları birlikte incelendiğinde, soruşturmamızda şüphelilerin 4 günlük gözaltı süresi dolmadan, 26 Temmuz saat 02.05'de sorgu için mahkemeye sevk edildikleri, 'şüphelilerin gözaltı sürelerinin dolduğu ve derhal serbest bırakılmaları gerektiği' yönündeki açıklamanın doğru olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kullanmıştı. (AA)