Emniyet, panik butonu pilot uygulamasının sona erdiğini açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, TBMM Boşanmaları Araştırma Komisyonu’nda şiddete karşı iki ilde pilot olarak yürütülen ‘panik butonu’ uygulamasına son verildiğini açıkladı.

TBMM Boşanmaları Araştırma Komisyonu’nda yapılan açıklamada 31 Aralık 2015 tarihinden itibaren panik butonu kullanılmadığı ifade edildi. Emniyet, kadına yönelik şiddetle mücadele önerisinde başarılı olarak gördüğü ‘elektronik kelepçenin’ yurt genelinde yaygınlaştırılmasını, şiddet uygulayanlara ‘barınma’ imkânı verilerek rehabilitasyon programlarına zorunlu katılımın sağlanmasını önerdi.

TBMM Boşanmaları Araştırma Komisyonu’nda Emniyet Genel Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Birimi yöneticileri, şiddete karşı iki ilde kullanılan ‘panik butonu’ uygulamasına Ali ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından da verilen onay kapsamında son verildiğini söyledi.

Emniyet’ten komisyona sunulan kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusundaki çözüm önerileri şöyle:

08 Mart 2015 tarihinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Teknik Yöntemlerle İzleme Sistemlerinin Kullanılmasına Yönelik Pilot Uygulama İşbirliği” protokolü kapsamında 30 Temmuz 2015 tarihinde Ankara ve İzmir illerinde “Elektronik Kelepçe” uygulamasına başlanılmıştır.

Evden uzaklaştırma tedbiri uygulanan şiddet uygulayanlara, barınma imkânı verilerek aynı zamanda rehabilite programlarına zorunlu katılımları sağlanmalı,

Elektronik Kelepçe Sistemi ülke geneline yaygınlaştırılmalı,

Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı eğitimler başta olmak üzere toplumu bilinçlendirecek ve farkındalık yaratacak aktivitelere önem verilmeli.

Aile bütünlüğünün korunması için öneriler

Yetkili makam ve merciler tarafından 6284 sayılı Kanun kapsamında alınabilecek koruyucu ve önleyici tedbirler her olay için ayrı ayrı değerlendirilmeli,

Koruyucu ve önleyici tedbirlerin Cumhuriyet Savcılarınca da alınabilmesi için 6284 sayılı Kanunda değişiklik yapılmalı.

Birbirini severek evlenen çiftlere, birbirlerine nasıl davranacakları konusunda rehberlik yapmak, boşanmaların önüne geçebilmek, aileyi korumak ve şiddeti azaltmak için ilgili kurum ve kuruluşlarca evlilik eğitimleri düzenlenmeli