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Emniyet operasyonu sonrası gözaltına alınan polislerden 79'u açığa alındı

Müfettişlerin hazırladığı raporlar doğrultusunda açığa alınan polislerle ilgili ihraç sürecinin devam ettiği, bu konu ile ilgili kararların disiplin kurulu toplantılarının ardından netleşeceği belirtildi.

02 Ağustos 2014 12:36

İstanbul merkezli 'casusluk ve sahte isimlerle yasadışı dinleme' operasyonlarında gözaltına alınan polislerden 79'u açığa alındı. Daha önce rütbelilerin arasında bulunduğu 35 polis haklarındaki idari soruşturmalar kapsamında açığa alınırken, Ali Fuat Yılmazer bir süre önce emekliye ayrılmıştı.

Çetin Aydın’ın Hürriyet’teki haberine göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan Terörle Mücadele Şube Müdürlerinden Yurt Atayün, Ömer Köse ve İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan ile birlikte 35 polis daha önce haklarında açılan idari soruşturmalar kapsamında açığa alınmıştı.

Eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer bir süre önce emekliye ayrılmıştı. Her iki operasyon kapsamında 116 polis gözaltına alınmış, 31'i tutuklanmıştı. Müfettişlerin hazırladığı raporlar doğrultusunda açığa alınan polislerle ilgili ihraç sürecinin devam ettiği, bu konu ile ilgili kararların disiplin kurulu toplantılarının ardından netleşeceği belirtildi.

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