Emniyet müdürünün infazı profesyonel işi

T24- Ankara'da otomobilinde ölü bulunan eski polis müdürü Hasan Eryılmaz'ın 5 santimden başından tek kurşunla vurulduğu belirlendi. Adli Tıp raporunda 'çok profesyonel tek atış' tespiti yer aldı. Eryılmaz’ın oğlu O. Eryılmaz da “Olayın 12 Eylül ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Vatan gazetesinin haberine göre, Ankara İncek yolunda parketmiş haldeki aracında ölü bulunan 63 yaşındaki emekli Emniyet Müdürü Hasan Eryılmaz’ın ölümüyle ilgili bir çok şüphe ortaya çıktı. Adli Tıp’ta yapılan otopside sol elinde barut izleri bulunan Eryılmaz’ın sol şakağından bitişik bir şekilde giren mermi çekirdeğinin sağ kulağının üzerinden çıktığı belirlendi. Raporda, Eryılmaz’ın ölümü “çok profesyonel yakından tek el atış” olarak ifade edildi. Polis, Eryılmaz’ın arabasında iki adet boş kovan tespit etti. Polis de Eryılmaz’ın sağ elini kullandığını ancak sol tarafından vurulduğunu belirtti. Eryılmaz’ın otomobilinin sağ kapısının açık bulunması da cinayet iddialarını güçlendirdi.

‘Silahı oğlu koydu’

Polis, Eryılmaz’ın MİT mensubu oğlu O. Eryılmaz’ı da ‘tanık’ olarak dinledi. O. Eryılmaz’ın araca ulaştıktan sonra babasının elindeki Smith Wesson marka beylik tabancasını elinden alarak yandaki koltuğa bıraktığını söylediği ileri sürüldü. Eryılmaz’ın cinayete kurban gittiği şüphesini araştıran polis, aracın geçtiği güzergahtaki MOBESE görüntülerini de kare kare inceliyor. Aracın kör noktada parkedildiği iddiası doğrulanmadı. Polis Eryılmaz’ın güzergahında bir çok MOBESE kamerası görüntüsü tespit etti ancak herhangi bir takip ya da sıkıştırma olmadığı belirtildi. Savcılık kaynakları ise, cinayette 307’lik Magnum tipi bir tabancanın kullanıldığını ileri sürülüyor.

‘12 Eylül hesaplaşması’

Eryılmaz’ın MİT’te görevli oğlu O. Eryılmaz, Adli Tıp kurumundan babasının cenazesini alırken gazetecilere babasının öldürülmeden 5 dakika önce kendisini aradığını belirterek şunları söyledi: “Beni arayarak ’takip ediliyorum, birileri önümü kesiyor, takip edenler dün şüphelendiğim o 2 kişi. Durup onlarla konuşacağım, telefonumu da açık bırakıyorum’ dedi. Hemen evden çıkarak babama doğru gittim. Telefon da kısa bir süre sonra kapandı. Gittiğimde babam öldürülmüştü. Aracı çalışır vaziyette, silahı ise sağ koltuğundaydı. Alacak verecek veya başka bir alışverişi yoktu. 12 Eylül soruşturmalarından sonra babamın ismi de çok gündeme geldi. Olayın 12 Eylül ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında aklımıza hiçbir şey gelmiyor” dedi.

3 şüphe

Sağ elini kullanırdı, barut izi solda

Olay yerinde 2 boş kovan bulundu

Otomobilinin sağ kapısı açıktı...

‘Çocuklarım size emanet’

Küçük oğlu Yavuz Eryılmaz’la birlikte emlakçılık yaptığı belirlenen Hasan Eryılmaz’ın yakın arkadaşlarına bir kaç gün önce “Çocuklarım size emanet” dediği iddia edildi.

Eryılmaz’ın Siyasi Şube Müdür Yardımcısı olduğu 12 Eylül döneminde bir silahlı çatışmada ağır yaralandığı öğrenildi. 2001’de Asayiş Daire Başkanlığı görevini de yürüten Eryılmaz, 2009’da emekliye ayrıldı. Hayali ihracatçı Kemal Horzum ve Demirel’e yakınlığı ile duyulmuştu. Eryılmaz’ın ismi ayrıca 78’liler Derneği’nin internet sitesinde 12 Eylül işkencecileri arasında geçiyor.