Emniyet Müdürü'nü şehit eden polis ilk ifadesinde ne dedi?

Cinnet getirerek Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden ve bu esnada bacağından vurularak etkisisz hale getirilen 38 yaşındaki polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun, tedavi gördüğü hastanede olayla ilgili olarak, "Ben ne yaptığımı, neden yaptığımı bilmiyorum. Nasıl yaptım ben bunu?" dediği öğrenildi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Emniyet Müdürlüğü binasında polis memuru İ.H.Ş'nin silahlı saldırısına uğradı. Olayda Rize Emniyet Müdürü şehit olurken yaralananlar olduç Yaralıları hastanede ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın ilk ifadesini verdiğini bildirdi.

"Nasıl yaptım ben bunu?"

Tayin isteği nedeniyle gittiği Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki silahlı saldırıda bacağından vurularak etkisiz hale getirilen trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun (38), tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, olayla ilgili meslektaşlarına verdiği ilk ifadesinde şaşkın olduğunu belirterek, "Ben ne yaptığımı, neden yaptığımı bilmiyorum. Nasıl yaptım ben bunu?" dediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de saldırı olayını çok yönlü araştırmak için inceleme başlatırken, saldırgana ait cep telefonu, mail ve sosyal medya hesaplarını da incelemeye aldı.