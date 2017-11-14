Emniyet müdürüne yumruklu saldırıda 3 tutuklama

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin\'e, ilçedeki eğlence mekanlarını sivil kıyafetle denetlerken yumruklu saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3\'ü, tutuklandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin, beraberindeki 2 polis memuruyla birlikte önceki gece, kapalı olması gereken saatte açık olan bir eğlence mekanında uygulamaya gitti. İçeride kimlik sorulması sırasında çıkan tartışmada, işyeri sahibi İslam A., oğlu Yavuz A. ve yeğeni Sefer A. ile çalışan Yaşar U., Emniyet Müdürü Mustafa Tekin ve yanındaki polislere yumruklu saldırıda bulundu. Olaydan sonra 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından Uzunköprü Adliyesi\'ne sevk edildi. Şüphelilerden, işyeri çalışanı Yaşar U. savcılık ifadesinden sonra serbest bırakılırken, işyeri sahibi İslam A., oğlu Yavuz A. ve yeğeni Sefer A. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diğer taraftan, İlçe Emniyet Müdürü Tekin ve 2 polis, hastanedeki tedavilerin ardından taburcu olurken, Emniyet Müdürü Tekin, 1 ay \'iş göremez\' raporu aldı. İşyeri ise Uzunköprü Belediyesi tarafından mühürlendi. Soruşturma sürüyor.