T24 LogoT24 Logo
Gündem

EMNİYET MÜDÜRÜNE TUTUKLAMA TALEBİ NİĞDE (A.A)

22 Temmuz 2011 17:47

-EMNİYET MÜDÜRÜNE TUTUKLAMA TALEBİ NİĞDE (A.A) - 22.07.2011 - Niğde'de nisan ayından beri sürdürülen suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan İl Emniyet Müdürü Yusuf Albayrak, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. ''Çıkar amaçlı, silahlı suç örgütü kurma ve üyesi olma'' iddiasıyla savcılığın talimatıyla emniyet müdürlüğünde gözaltına alınan Albayrak, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Abdulkadir Polat'a ifade verdikten sonra tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Eski emniyet müdür yardımcısı Raşit Çavdar'ın Kuşadası'ndaki evinde yapılan aramada, 2 dizüstü bilgisayar, 1 masaüstü bilgisayar, bir harici harddisk ve bir flaş belleğe el konulduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24