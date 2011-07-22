-EMNİYET MÜDÜRÜNE TUTUKLAMA TALEBİ NİĞDE (A.A) - 22.07.2011 - Niğde'de nisan ayından beri sürdürülen suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan İl Emniyet Müdürü Yusuf Albayrak, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. ''Çıkar amaçlı, silahlı suç örgütü kurma ve üyesi olma'' iddiasıyla savcılığın talimatıyla emniyet müdürlüğünde gözaltına alınan Albayrak, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Abdulkadir Polat'a ifade verdikten sonra tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Eski emniyet müdür yardımcısı Raşit Çavdar'ın Kuşadası'ndaki evinde yapılan aramada, 2 dizüstü bilgisayar, 1 masaüstü bilgisayar, bir harici harddisk ve bir flaş belleğe el konulduğu öğrenildi.