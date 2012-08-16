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'Helal olsun üniformayı rezil etmediniz'

Antalya’da görevli bir emniyet müdürünün, İzmir’de trafikte tartıştığı 1 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan polis memuruna destek vermesi üzerine, emniyet olayla ilgili soruşturma başlattı

16 Ağustos 2012 13:26

İzmir’de trafikte tartıştığı gençlerin üzerine yakın mesafeden ateş açarak 20 yaşındaki Emrah Barlak'ın ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına yol açan polis memuru İ.K.’ya, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü S.G., söz konusu polis memuru için Facebook’a  “Helal olsun, sokak ortasında dayak yiyip de üniformayı rezil etmediniz. Ölen ve yaralanan köpeklere Allah'tan rahmet dilemiyorum” diye yazdığı iddia edildi.

Olayın ortaya çıkması üzerine Emniyet Müdürü’nün sosyal paylaşım sayfasındaki hesabı kapatıldı. Akşam gazetesinin haberine göre, hesabının başkalarının eline geçtiğini öne süren S.G’nin, “Hacklenmişim. Bunu fark edince hesabımı hemen kapattım” dediği öğrenildi.

S.G’nin olayın ardından cep telefonunu kapattığı bildirildi.

Basında yer alan haberlerin ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Emniyet’ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4. Sınıf Emniyet Müdürü’nün, İzmir'deki olay hakkında, bir sosyal paylaşım sitesinde yaptığı yorum haber olarak yayınlanmıştır. Adı geçen personelin söz konusu sosyal paylaşım sitesinde yer verdiği şahsi görüşleri kurumumuzu bağlamamakta olup, ilgili personel hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır” denildi.

Öte yandan, tutuklanan polis memuru İ.K.'nın, olaydan hemen önce hamile eşini, ardından da amirlerini arayıp bilgi verdiği ortaya çıktı. Yaralılar yerde kanlar içerisinde yatarken yolun bir köşesine giden polis memurunun kime telefon ettiği ve ne görüştüğü merak edilmişti. Savcıya verdiği ifadesinde, İ.K., 6 aylık hamile eşini arayıp olayla ilgili kısa bilgi verdiğini ve merak edilecek birşey olmadığını söylediği öğrenildi.

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