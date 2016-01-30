T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir Emniyet Müdürü'nden dolandırıcılara karşı önlem tavsiyesi: Küfür edip kapatın!

"Yüzlerce bilgilendirme ve uyarı yaptıysak da sonuç pek değişmedi"

30 Ocak 2016 13:24

İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, gitgide artan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı vatandaşları “Polis hiçbir zaman vatandaşı telefonla aramaz. Böyle bir telefon aldığınızda bildiğiniz en galiz küfrü edin ve kapatın” sözleriyle uyardı ve ekledi:

"Yıllarca güzel ülkemde meydana gelen her dolandırılma hikâyesini öğrendikçe, yüzlerce bilgilendirme ve uyarı yaptıysak da sonuç pek değişmedi. Yine aynı mağdurlar ve kan emiciler... Artık son çare olarak böyle sıra dışı bir yol ve yöntem önerdim. Umarım bir faydası olur."

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, polisin hiçbir vatandaşı telefonla aramayacağını bir kez daha vurgulayan Uzunkaya,  "Emniyet Müdürlüğü'nden aradığını söyleyen kişiye inanmayın. Hakkında soruşturma açılan kişi emniyetten telefonla aranmaz. Polis hiçbir zaman vatandaşı telefonla aramaz. Aynı zamanda savcı, hakim de aramaz. Banka görevlileri de kart bilgilerinizi telefonla istemez. Bunlara inanmayın. Böyle bir telefon aldığınızda telaşa kapılmayın, rahat olun. Hatta bildiğiniz en galiz küfrü edip kapatın" uyarısında bulundu. 

 

101 kişi yakalanabildi

 

İzmir Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 2015'te iletişim yoluyla 486 dolandırıcılık olayı yaşandı. Dolandırılan miktar ise 12 milyon 500 bin TL olarak kayıtlara geçti. İzmir polisi, bu olaylardan 155'ini aydınlattı.  101 kişiyi yakaladı. Türkiye genelinde ise geçen yıl 9 bin 950 olay meydana geldi, 786 şüpheli ise tutuklandı. 

ETİKETLER

izmir emniyet müdürüküfür edip kapatınvatandaşuyarıdolandırıcılarcelal uzunkaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24