İzmir Emniyet Müdürü'nden dolandırıcılara karşı önlem tavsiyesi: Küfür edip kapatın!

İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, gitgide artan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı vatandaşları “Polis hiçbir zaman vatandaşı telefonla aramaz. Böyle bir telefon aldığınızda bildiğiniz en galiz küfrü edin ve kapatın” sözleriyle uyardı ve ekledi:

"Yıllarca güzel ülkemde meydana gelen her dolandırılma hikâyesini öğrendikçe, yüzlerce bilgilendirme ve uyarı yaptıysak da sonuç pek değişmedi. Yine aynı mağdurlar ve kan emiciler... Artık son çare olarak böyle sıra dışı bir yol ve yöntem önerdim. Umarım bir faydası olur."

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, polisin hiçbir vatandaşı telefonla aramayacağını bir kez daha vurgulayan Uzunkaya, "Emniyet Müdürlüğü'nden aradığını söyleyen kişiye inanmayın. Hakkında soruşturma açılan kişi emniyetten telefonla aranmaz. Polis hiçbir zaman vatandaşı telefonla aramaz. Aynı zamanda savcı, hakim de aramaz. Banka görevlileri de kart bilgilerinizi telefonla istemez. Bunlara inanmayın. Böyle bir telefon aldığınızda telaşa kapılmayın, rahat olun. Hatta bildiğiniz en galiz küfrü edip kapatın" uyarısında bulundu.

101 kişi yakalanabildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 2015'te iletişim yoluyla 486 dolandırıcılık olayı yaşandı. Dolandırılan miktar ise 12 milyon 500 bin TL olarak kayıtlara geçti. İzmir polisi, bu olaylardan 155'ini aydınlattı. 101 kişiyi yakaladı. Türkiye genelinde ise geçen yıl 9 bin 950 olay meydana geldi, 786 şüpheli ise tutuklandı.