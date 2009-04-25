Emniyet Müdürü, yaralanan genci ziyaret etti

Hakkari Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak, perşembe günü kentteki gösteriler sırasında Özel Harekat polisi tarafından dipçikle başından yaralanan 17 yaşındaki Seyfullah Turan'ı tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.



Hakkari’de izinsiz gösteriler sırasında kentin Bağlar Mahallesi’nde göstericilere müdahale eden Özel Harekat polisinin dipçikle başına vurduğu Seyfullah Turan'ın tedavisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’nde devam ediyor. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yurdaer Olcan’ın dün hastaneye giderek ziyaret ettiği Seyfullah Turan’ı bugün de Hakkari Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak ile DTP’li Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu ziyaret etti.



Hakkari Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak ile Belediye Başkanı Bedirhanoğlu’nun ziyaretleri ayrı ayrı gerçekleşti. Sazak, Emniyet Müdürü Beyin Cerrahi Servisi’nde tedavisi süren Seyfullah Turan’ın sağlığı ile ilgili doktorlardan bilgi aldı.



DTP'li başkanla karşılaştı



Hakkari Belediye Başkanı DTP'li Fadıl Bedirhanoğlu yaralı genç Seyfullah Turan'ı ziyaret için hastaneye gelirken, onu ziyaretten dönen Emniyet Müdürü Sazak ile Acil Servis Kapısı’nda karşılaştı.



Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak, Belediye Başkanı Bedirhanoğlu’nun yanına giderek elini sıktı ve ayakta bir süre sohbet etti. Belediye Başkanı Bedirhanoğlu, Emniyet Müdürü Sazak'a, “Gereğinin yapılması gerekiyor. Suç işleyen kim ise hakkında ne gerekiyorsa yapılmalı” dedi. Hakkari Emniyet Müdürü Sazak da “Gereken yapılacak, zaten yapılıyor. Onda bir problem yok” karşılığını verdi.



