Emniyet müdürü uyuşturucudan yakalandı

T24 - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında bir emniyet müdürünün de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eğlence merkezlerine uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.



Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sırasında bir uyuşturucu satıcısının Etiler Polis Meslek Yüksekokulu'nda görevli emniyet müdürü M.O.'yu aradığı tespit edildi.



Durumun savcılığa bildirilmesi üzerine emniyet müdürü de soruşturmaya dahil edildi. Takip sırasında satıcı V.K.'nın emniyet müdürü M.O.'ya buluşmak için randevu verdiği tespit edildi. Bunun üzerine ekipler harekete geçerek takibe başladı.



Bir sokakta gerçekleşen buluşma sırasında satıcının, emniyet müdürüne uyuşturucu verdiği görüldü. Bunun üzerine ekipler iki kişiyi gözaltına alındı.



Emniyet müdürünün üzerinde yapılan aramada jelatine sarılı 2 gramlık kokain ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış 32 gram kokain ele geçirildi.



Bir şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Aralarında emniyet müdürü M.O'nun da bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.





