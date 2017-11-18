Emniyet Müdürü Teksas tribününde maç izledi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA) - BURSASPOR\'UN Göztepe ile oynadığı maçı Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, tribünde takip etti.

Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Bursaspor, sahasında Göztepe\'yi ağırlarken mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmayı izleyenler arasında Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak da yer aldı. Osman Ak\'a Emniyet Müdür Yardımcıları Süleyman Gün, Alper Uzman, Şahin Dizdar, Tugay Dikmen de eşlik etti. Ayrıca Osman Ak, Bursaspor atkısını da üzerine geçirerek, Teksas tribününde yer alan taraftar ile birlikte alkış tuttu ve sohbet etti.

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