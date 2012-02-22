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Emniyet müdürü saldırganı ikna ederken vuruldu!

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürü Uğur Gökcan, tabancayla havaya ateş eden saldırganı ikna etmeye çalışırken vuruldu...

22 Şubat 2012 18:07

 

T24 - Antalya'da bir benzin istasyonunda etrafına rastgele ateş açan bir kişiyi ikna etmeye çalışan Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürü vuruldu. Emniyet müdürü hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
 
Konyaaltı Liman bölgesindeki akaryakıt istasyonuna otomobiliyle gelen bir kişi, elindeki tabancayı gösterip istasyon görevlilerinden aracına yakıt doldurmalarını istedi. 
 
Bu sırada olay yerine polis ekibi çağrıldı. Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürü Uğur Gökcan, tabancalı kişiyi ikna etmeye çalışırken, çıkan arbedede vuruldu. 
 
Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Emniyet Müdürü Uğur Gökcan'ın hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiği bildirildi.
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
 
 
 

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