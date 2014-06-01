Emniyet Müdürü polise teşekkür etti, 'güzel bir gün geçirdik' dedi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Altınok, Taksim Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde bölgede görev yapan polisleri ziyaret ederek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Altınok, “Fazla kaza bela olmadan güzel bir gün geçirdik” dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Altınok, Gezi olaylarının yıldönümünde görev yapan polisleri görev yerinde ziyaret etti.

Eylemlere fazla katılım göstermedikleri için İstanbullulara da teşekkür eden Altınok, basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul halkı gayet huzurlu ve güzel davrandı. Bu eylemlere fazla iştirak etmedi. Polis arkadaşlarımızla fazla kaza bela olmadan güzel bir gün geçirdik. İstanbul'a huzur ve güven yakışıyor. İstanbul'un huzurunun ve güveninin daim olması hem Türkiye için hem İstanbul'da yaşayan bizler için çok önemli. Bütün İstanbullu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Memur arkadaşlarımıza, polis arkadaşlarımıza, rütbeli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaralanan arkadaşlarımız oldu, bir kurşunla yaralanan polis arkadaşımız oldu, molotofla yaralanan bir emniyet müdür yardımcısı arkadaşımız oldu, 4 tane memurumuz yaralandı. Onlara da acil şifalar dinliyorum. Gayet güzel bir uygulama yaptık. Şu an tam rakam belli değil ama 120 civarında bir gözaltı oldu."

Polis CHP'li milletvekilinin boğazına sarıldı

Memur ve amirlerle sohbet eden Altınok'a bir vatandaş, "Sayın Valim, evime gideceğim gidemiyorum" diye tepki verince Altınok, "Gönderin evine gitsin çocuk " karşılığını verdi.