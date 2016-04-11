Emniyet müdürü ile komutan arasındaki bayrak dikme kavgası mahkemelik oldu!

Trabzon Maçka’da ‘tepeye bayrak dikme’ nedeniyle tartışan ilçe jandarma bölük komutanı üsteğmen ile ilçe emniyet müdür yardımcısı komiser, birbirlerinden şikâyetçi oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Maçka Kaymakamlığı, 18 Mart Şehitler Haftası nedeniyle ilçenin en yüksek tepesine Türk bayrağı dikilmesini kararlaştırdı. Kaymakam Deniz Pişkin, görevi İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Komiser Engin A.’ya verdi. İddiaya göre İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Seyfettin G., törene katılmadı. Tören bitiminde de gittiği alanda, ilçeye dönen emniyet aracını durdurdu ve Komiser Engin A.’ya, “Jandarma mıntıkasında polisin ne işi var?” diye sordu. Engin A. da “Bayrak dikme törenine geldik. Görmüyor musun?” cevabını verdi. Yine iddiaya göre alandan ayrılan Engin A.’yı aynı gün akşam telefonla arayan Seyfettin G., “Seni bir daha mıntıkamda görürsem bak ne yapacağım” dedikten sonra küfür etti. Bir gün sonra Engin A. ise sosyal paylaşım sitesinde “Merak etme şanlı bayrağım, benim mıntıkamdan da görünüyorsun. Sana uzanan elleri buradan da kırarım. İcap ederse dibine kadar gelir, o direği bir yanına s....” yazdı.

Birbirlerinden şikâyetçi olan üsteğmen ve komiser, iddiaları reddetti. Soruşturmayı tamamlayan savcı, iki rütbelinin birbirlerine hakaret ettiği iddiasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası talep etti. İkilinin ceza almaları durumunda meslekten ihraçları da istenen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.