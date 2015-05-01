Emniyet müdürü gazeteciye küfür edip yumrukladı!

Aksaray’da HDP’nin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Parıltı bir gazetecinin kamerasını kapatıp kulağına eğilerek küfrettikten sonra yumruk attı.

Olay, Hükümet Meydanı'nda meydana geldi. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları kapsamında HDP’liler meydanda kutlama programı yaptı. Program kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından meydanda geniş güvenlik önlemleri alındı. HDP’lilerin kutlama programı esnasında meydanda çalışan basın mensupları görüntü almak istedi. Bu sırada polis ve HDP’lilere müdahale etmek isteyen vatandaşlar arasında arbede çıktı. Arbedenin ardından görüntü almak isteyen Yasin Can (İHA) ve Hasan Bölükbaş (DHA) Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Parıltı tarafından küfredilerek darp edildi.

Meydanda beş gazeteci ile cemiyet başkanına saldıran emniyet müdür yardımcısı, son olarak bir muhabirin kamerasını tuttu, ardından kulağına eğilerek küfretti ve son olarak da elindeki telsizle yumruk yapıp basın mensubunu yumrukladı. Kameraların önünde basın mensuplarına yumruk atan Emniyet Müdür Yardımcısı Parıltı daha sonra arkasını dönerek meydandan ayrıldı. Olayın duyulmasının ardından Hükümet Meydanı'na gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, basın mensuplarının yanına gelerek, emniyet müdür yardımcısı adına özür dilediğini söyledi.

İşte o görüntüler: