Emniyet Müdürü Çapkın: Her okulda polis olacak

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, ''Her okulda polis olacak. Velilerin gözü arkada kalmayacak. Öğrencilerimizin huzurlu ve güzel bir şekilde eğitim alması sağlanacak'' dedi.

Çapkın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında 2007'de imzalanan ''Okullarda Güvenli Eğitim Ortamlarının Sağlanması, Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü'' kapsamında, 2009-2010 eğitim-öğretim döneminde İstanbul'da hazırlanan çalışma planı hakkında bilgi verdi.

İstanbul'un 39 ilçesinde polis bölgesindeki 1941 ilk ve orta öğretim okulunun güvenliğiyle ilgili protokolde öngörülen ''Okullarda Güvenli Ortam Projesi''nin revize edilerek daha aktif hale getirildiği belirten Çapkın, ''Sorumluluk bölgemizde bulunan 1941 okul, önceki tarihlerde intikal eden olay yoğunluklarına göre, fiziki mekan ve çevre faktörleri göz önüne alınarak, 1, 2 ve 3. derece önlem alınmasını getirecek tarzda kategorize edilmiştir'' diye konuştu.

Çapkın, proje kapsamında resmi üniformalı polislerin yanı sıra okul yönetimiyle irtibatı sağlayacak ''Okul İrtibat Görevlileri'' uygulamasının başlatıldığını kaydederek, Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli 750 polis arasından seçilen ve 2'şer kişilik 88 timden oluşan irtibat görevlilerinin, okul yönetimi, bölge karakolu, okul aile birliği ve mahalle muhtarlığı arasında bağlantı kuracağını aktardı.

Okulların, kategorilerine göre, irtibat görevlileri tarafından haftada 1 gün, 3 gün ya da ayda 1 gün ziyaret edileceğini ifade eden Çapkın, ''Her okulda polis olacak. Velilerin, ailelerin gözü arkada kalmayacak. Öğrencilerimizin huzurlu ve güzel bir şekilde eğitim alması sağlanacak'' dedi.

Okulların önünde, giriş ve çıkışlarda resmi ekiplerin de görev alacağını söyleyen Çapkın, ''Ancak resmi ekiplerimiz okul içine girmeyecek. Okul ile iletişimi irtibat görevlilerimiz sağlayacak. Resmi üniformalı polislerimiz, okul giriş çıkışlarında öğrencilerin ve okul yönetiminin görebileceği bir şekilde okulların dış tedbirlerini alacak'' diye konuştu.

-SORULAR-

Çapkın, gazetecilerin, Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili başka şüphelilerin araştırılıp araştırılmadığı sorusuna, ''Bu olay hakkında gerekli gördüğümüz takdirde açıklamalar yapmaktayız. Şu anda yürütülen bir soruşturma var. Polis üzerine düşen görevi yapıyor'' yanıtını verdi.

Çapkın, ''sahte olarak askerliğe elverişsiz raporu hazırladığı'' öne sürülen şebekeye yönelik operasyonla ilgili sorular üzerine de ''Şu anda bu konuda bir şey söylememiz mümkün değildir'' dedi.