Emniyet Müdürü Çalışkan Mete Projesini tanıttı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, denetimin kolaylaşması için Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) adlı bir sistem geliştirdi. METE projesinde başarılarına göre sıralamaya giren polislere ödül verildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan\'ın talimatıyla başlatılan proje kapsamında \"METE\" yazılımı tamamlandı. Denetimlerin geliştirilmesi, personelin çalışmalarının raporlanması için defter sisteminden dijital ortama geçildi. Geçtiğimiz yıl deneme sürümü olarak kullanılmaya başlayan METE projesi bugün Polis Eğitim ve Kongre Merkezi\'nde (PEKOM) düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Programda, Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çatal, METE Projesi hakkında bilgi verdi. İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinden oluşan folklor takımı toplantı öncesi kısa bir gösteri düzenledi. Bu sıra folklorcular gösteri sırasında açtığı Türk Bayrağını, Emniyet Müdürü Çalışkan\'a hediye ettiler. METE projesi kapsamında bu zamana kadar yapılan çalışmalarda başarılı olan polisler tebrik edildi ve çeşitli hediyeler verildi.

\" BAZI BİLİNEN YANLIŞLARIN DÜZELDİĞİNİ GÖRDÜK\"

Programda konuşan Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Dünya\'nın en harika şehirlerinden birisi olan İstanbul\'da görev yapmak ve bu şehre hizmet etmenin bir nevi ibadet olduğunu söyledi.

Çalışkan konuşmasında, “FETÖ başka olmak üzere, bütün terör örgütleriyle mücadele ederek, terörü ilimizin gündeminden zaman içerisinde düşürmek ve tamamen bitirmek hedefimizdi. Geçen iki yılda genel manada teröre dur dememiz, özelde de ilçe ilçe terörle mücadele edilerek İstanbul tarihinin en iyi durumuna gelinmiştir. Terörle anılan ilçe ismi kalmamıştır. Bu mücadelemiz de sıkı bir şekilde devam etmektedir\" dedi.

\"Uyuşturucu ile mücadelede de hızımız günden güne artmaktadır\" diye konuşan Çalışkan, \"Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde uyuşturucu satıcısı veya kullanıcısı olarak tutuklanan kişilerin üçte biri İstanbul\'da yakalanmıştır. Her gün uyuşturucu konusunda 14 kişi tutuklanmış, bu süreçte 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. 2017 yılında 7 bin polisimiz 1 haftası teorik diğer haftaları ise uygulama eğitimi olmak üzere toplam 3 hafta süren Acil Müdahale Eğitimi\'ni tamamladı. Bu eğitimi alan polislerimizin özgüvenlerinde ciddi oranda bir artış meydana geldi. Bazı bilinen yanlışların düzeldiğini gördük. 2018 yılında da 10 bin polisimiz daha bu eğitimi tamamlamasını hedefliyoruz. Branş ve birim fark etmeksizin tüm polislerimize uygulayacağız\" diye konuştu.



ARANAN KİŞİLER POLİSLE KARŞILAŞACAĞINI BİLECEK

İstanbul\'un iki ucu arasında 150 kilometre bir mesafe bulunduğuna değinen Çalışkan, “89 noktada 24 saat aralıksız denetim yapılıyor. 2017 yılında 22 milyondan fazla GBT sorgusu yaparak bir rekor kırdık. Tekrar bu rekoru kırabilir miyiz bilmiyorum ama bunun için çalışacağız. Aranan, herhangi bir suçla ilişkisi olan kişiler artık her adımında bir polisle karşılaşacağını ve yakalanacağını hissedecek. Biz böylelikle biraz yorulacağız, ama sistem oturunca rahatlayacağımızı umuyorum. 2017 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak biz 67 bin müsabakaya ekip yolladık. 16 bin polisimizi ise başka illerdeki görevlere takviye olarak gönderdik. Şuan burada bizlerle olan polis arkadaşlar METE programı kapsamında kendi branşlarında ilçelerinde başarılı olanlarınız. METE projesine kafa yormamızın sebebi şuydu, denetlemede bir dengesizlik olduğunu, denetlemenin rutine döndüğünü fark ettik. Geçtiğimiz yıl 11 bin olan denetleme sayımız, bu yıl 123 bine yükseldi. METE projesini daha da ilerleteceğiz. Bütün birimlerimiz bu konuda daha hassas şekilde çalışacaklar. Görevde adaleti, hizmette adaleti ve kendi içimizde adaleti sağlayacağız. Çalışan ve çalışmayan bir olmayacak\" diye konuştu.



MEHMETÇİĞİMİZ AFRİN\'E GELİN DESE, SEL OLUR AKARIZ

Emniyet Müdürü Çalışkan, Zeytin Dalı harekatına değinerek, “Allah onların yardımcısı olsun. Eğer onlar gelin desin, biz buradan sel gibi akar Afrin\'e de geliriz, daha ilerisine de gideriz. Önlerindeki her engeli kaldırır atarız. Allah\'ım onların muhafızı olsun, başarılı kılsın\" dedi.

METE PROJESİ NEDİR ?

Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) emniyet yetkilileri tarafından kullanılan ve akıllı cihazlara yüklenen bir yazılım. Programın yerel ve genel denetimin kolaylaşmasını, eksikliklerin yerinde görülmesini sağlayacağı ön görülüyor. Ekipler, programı \'Denetim\', \'Performans\' ve \'Aranan Şahıslar\' modülleri altında kullanılacak. Emniyet personelinin spor müsabakaları, uygulama tedbirleri, güzergah tedbirleri, Metro, Metrobüs, Marmaray ve iskeleler gibi ulaşım noktalarında yapılan uygulama ve denetlemeleri, şehit aileleri ve gazileri ziyaret, karakollardaki eksiklikler, yapılacak uygulamalara kadar birçok veri depolanabilecek. Sıcak olaylarda olay yerine varan ekipler ilk bilgileri buradan sıralı amirleri ve müdürlerine bilgi aktarabilecek. Programda yetkili kişi ve GPS bilgisi eşleşmeden sistem denetim modülünü açamayacak.

DEVLET KURUMLARI ARASINDA BİR İLK

Türkiye\'de devlet kurumları arasında ilk kez kullanacak denetim sistemi sayesinde, zamandan tasarruf sağlanacak sistem, memurların başarısının da daha adaletli şekilde belirlenmesini sağlayacağı öne sürüldü.



