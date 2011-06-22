-EMNİYET MÜDÜRÜ BALKONDAN DÜŞTÜ MARMARİS (A.A) - 22.06.2011 - Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yaptığı otelin üçüncü katından düşerek ağır yaralanan Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürü Oğuzhan Ertekin, ambulans helikopterle İzmir'e nakledildi. Dün ailesiyle Marmaris'e tatile gelen Emniyet Müdürü Oğuzhan Ertekin, Armutalan beldesindeki 4 yıldızlı Pineta Otel'e yerleşti. Ancak gece yarısından sonra henüz belirlenemeyen nedenle otelin üçüncü katındaki odasının balkonundan düşen Ertekin ağır yaralandı. Otele çağrılan 112 Acil Servis ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ertekin, Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Belinde ve bacağında kırık olduğu belirlenen emniyet müdürü, hastanenin yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorları Ertekin'in daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verdi. Öğle saatlerinde Marmaris Devlet Hastanesinin bahçesine Sağlık Bakanlığına ait 112 Acil Servis ambulansı iniş yaptı. Ambulansla piste getirilen Ertekin, meslektaşlarının da yardımıyla araçtan indirilerek sedyeyle ambulansa taşındı. Ertekin, ambulans helikopterle İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesine nakledildi. Marmaris Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanın travma geçirmesi dolayısıyla daha kapsamlı bir hastanenin yoğun bakım ünitesine sevkine karar verildiğini söyledi. Emniyet Müdürü Ertekin'in belinde ve kalçasında kırılma olduğunu ifade eden yetkililer, ''Hastanın hayati tehlikesi devam ediyor. Travmanın büyük olmasından dolayı bir çok organ etkilenmiş. Şu an belden aşağısı tutmuyor. Kafa travması mevcut'' dedi. Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Ertekin'in ağır yaralandığı olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı ve ''intihar girişimi iddiası'' nedeniyle aile fertlerinin de ifadelerine başvurduğu bildirildi.