-EMNİYET MÜDÜRÜ ADLİYEYE GETİRİLDİ NİĞDE (A.A) - 22.07.2011 - Niğde'de nisan ayından beri sürdürülen suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan İl Emniyet Müdürü Yusuf Albayrak, ifadesinin alınması için adliyeye getirildi. ''Çıkar amaçlı, silahlı suç örgütü kurma ve üyesi olma'' iddiasıyla savcılığın talimatıyla emniyet müdürlüğünde gözaltına alınan Albayrak, Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Koca tarafından adliyeye götürüldü. Albayrak, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Abdulkadir Polat'a ifade vermeye başladı. Yusuf Albayrak'ın makamı ve evi ile Bor Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın makamı ve evinde, eski emniyet müdür yardımcısı Raşit Çavdar'ın Kuşadası'ndaki evinde, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Arif Arı'nın iş yeri ve evinde, Ticaret ve Sanayi Odası'nda arama sona erdi. Ev ve makamlarında arama yapılan kişilerin şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.