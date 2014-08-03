Emniyet Müdürlüğü'nden kokain çalındı

Fransa'da bir polis memuru, Paris Emniyet Müdürlüğü'nden 50 kilodan fazla kokain çaldığı şüphesiyle gözaltına alındı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, adı açıklanmayan polis memurunun, İspanya sınırındaki Perpignan kentinde tatildeyken gözaltına alındığı açıklandı. Çalınan kokainin piyasa değerinin 3 milyon Euro olduğu belirtildi. Kokainin 24 Temmuz tarihinde çalındığı belirtiliyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kişi iki çantayla geldiği binadan kısa bir süre sonra ayrılıyor. Yakalanan memurun bu görüntüler sayesinde yakalandığı belirtiliyor.

Polis müdürlüğünden kaybolan uyuşturucu 4 Temmuz'da ele geçirilmişti. Le Parisien gazetesinin haberine göre uyuşturucu Paris'te faaliyet gösteren bir Senagalli bir şebekeye ait.

Çalınan kokainin bulunup bulunmadığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.