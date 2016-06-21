Emniyet Müdürlüğü: IŞİD, Trans Onur Yürüyüşü’ne saldıracaktı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü IŞİD'in geçtiğimiz pazar günü Taksim’de müdahale edilen 7. Trans Onur Yürüyüşü'ne saldırı yapacağı yönündeki ihbar üzerine 2 ilçede düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde, canlı bomba intihar yeleği, askeri kamuflaj, askeri bıçaklar, lazer mesafe ölçer ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ, geçtiğimiz saatlerde de Pendik ve Başakşehir’de düzenlenen operasyonda 3 zanlının gözaltına alındığını duyurmuştu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri geçtiğiliz pazar günü Taksim'de yapılması plananan LGBTİ Onur Yürüyüşü'ne terör örgütü IŞİD'in saldırı yapacağı yönündeki bir ihbar üzerine çalışma başlattı. TEM ekipleri 17 Haziran cuma günü Başakşehir ve Pendik'te bulunan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 2'si Dağıstanlı toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri adreslerde yaptığı aramalarda canlı bomba intihar yeleği, askeri kamuflaj, askeri bıçaklar, lazer mesafe ölçer ile çok sayıda basılı ve dijital örgütsel doküman ele geçirdi.

TEM ekipleri gözaltına aldığı Dağıstanlı Zelimhan Aslanbek ve Bekhan Alim Han ile Fuat Güneş'in terör örgütü IŞİD'in çatışma bölgelerine gidip geldiklerini tespit ettiklerini belirterek, örgüt elemanlarına İstanbul'da malzeme aktarımı yapan kişiler olduğunu öne sürdü.

Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Aslanbek, Han ve Güneş işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.