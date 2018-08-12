Emniyet Müdürlüğü açıkladı: Taraftarı darp eden polis açığa alındı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Fenerbahçe - Bursaspor maçında "taraftarın darp edilmesi" iddiasıyla ilgili bir komiser yardımcısının açığa alındığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Özellikle sosyal medyada Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe-Bursaspor futbol takımları arasındaki TFF Süper Lig müsabakasında misafir seyirci tribünü iç kısmında bir polisin Bursaspor’lu bir taraftarı darp ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Fenerbahçe-Bursaspor arasında gerçekleşen müsabakada, 6’sı Fenerbahçe, 16’sı Bursaspor taraftarı olmak üzere toplam 22 şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmıştır. Ayrıca taraftarın darp edilmesi iddiasıyla ilgili bir komiser yardımcısı da açığa alınmış olup konuyla ilgili incelemeler devam etmektedir. Sporun rekabet, kardeşlik ve dostluk ruhuna aykırı hiçbir şiddet olayına müsaade edilmeyeceği gibi polis meslek disiplinine aykırı tutum ve davranışlarda bulunan personel ile ilgili olarak da yasal işlemlerin tavizsiz yapılacağı tüm sporsever halkımıza saygı ile duyurulur”

Bursaspor Başkanı: Emniyet ile irtibata geçtik

Fenerbahçe ve Bursaspor maçının ardından bir taraftarın darp görüntüleri yayınlanmıştı. Bursaspor Başkanı Ali Ay yaptığı açıklama ile bir Bursaspor taraftarının deplasman tribünü koridorlarında darp edildiğini ve konu hakkında Emniyet Müdürü ile irtibata geçtiklerini söylemişti.

AKP'li Özen: Kabul edilemez

AKP Bursa Milletvekili Refik Özen'den maç sonu yaşanan olaylarla ilgili 'Bursaspor maçında ortaya çıkan kabul edilemez görüntüler ile ilgili gerekli girişimleri yapmış olup; Sözkonusu memur açığa alınmış ve gerekli idari soruşturma başlatılmıştır.' demişti.