Emniyet müdürlerinin serbest kalmasına itiraz

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonrasında haklarında ortaya atılan iddialara ilişkin mahkemece ifadeleri alınan üst düzey 3 emniyet görevlisinin serbest bırakılmasına itiraz edildi.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan'ın da aralarında bulunduğu 3 emniyet görevlisinin, tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 11 saat süren sorgularının ardından serbest bırakılması kararına bugün aynı mahkemede itirazda bulundu.
İtiraz, mahkeme heyetince daha sonra değerlendirilecek.