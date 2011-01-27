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EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISINA VIP SORUŞTURMASI SAMSUN (A.A)

27 Ocak 2011 21:37

-EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISINA VIP SORUŞTURMASI SAMSUN (A.A) - 27.01.2011 - Samsun İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Erdoğan'ın iki kızının VIP'ten geçerek gecikmeli kalkan uçağa bindiği iddiası üzerine, Samsun Valiliği'nce soruşturma açılacağı bildirildi. Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Erdoğan'ın kızlarının Samsun Çarşamba Havaalanı'na geç kaldıkları için VIP Salonu'ndan geçirilerek uçağa binmeleri ile ilgili soruşturma açılacağını belirtti. Aksoy, açıklamasında şunları belirtti: ''Konuyu inceleteceğim. Suç unsuru varsa gereğini yapacağım. Emniyet Müdürüne talimat verdim. Soruşturma açılacak. Protokole girecekler bellidir. Bakacağız. Bir durum var mı, yok mu incelenecek. VIP'e girecekler arasında Emniyet Müdür Yardımcısı diye bir şey yok. Ama özel bir neden var mı yok mu inceletip bakacağız.''  -OLAY- İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Erdoğan'ın kızları, önceki gün Samsun'dan İstanbul'a giden Sunexpress’in saat 09.10 uçağına binmek için yola çıktı. Ancak, Tekkeköy ilçesinde trafik kazası olması ve yolun ulaşıma kapanması nedeniyle havaalanına geç kaldılar. İki kardeş, uçağa yetişmek için polis memurlarının yardımı ile iç hatlardan değil VIP'ten direk uçağa geçtiler. Erdoğan'ın kızlarının uçağı kaçırmaması için uçağın 20 dakika apronda bekletildiği de iddia edildi.

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