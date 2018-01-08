Emniyet Müdür Yardımcısı kazada yaralandı

Oğuzhan KILIÇ/ALTINTAŞ (Kütahya)- KÜTAHYA\'nın Altıntaş ilçesi yakınlarında polis memuru Burhan Çakır\'ın kullandığı otomobil, sis ve buzlanma nedeniyle bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan Kütahya Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Avcı yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Kütahya- Afyonkarahisar karayolu Altıntaş ilçe kavşağında meydana geldi. Zafer Hava Limanı\'na göreve giden Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Avcı\'nın içinde bulunduğu, polis memuru Burhan Çakır yönetimindeki 43 SF 412 sivil plakalı otomobil, sis ve buzlanma nedeniyle kayarak bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü polis memuru Burhan Çakır yaralanmazken, yaralanan Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Avcı, çağırılan 112 ambulansıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Avcı\'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.



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