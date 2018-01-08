T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emniyet Müdür Yardımcısı kazada yaralandı

Oğuzhan KILIÇ/ALTINTAŞ (Kütahya)- KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesi yakınlarında polis memuru Burhan Çakır'ın kullandığı otomobil, sis ve buzlanma nedeniyle bariyerlere çarptı

08 Ocak 2018 15:57

Oğuzhan KILIÇ/ALTINTAŞ (Kütahya)- KÜTAHYA\'nın Altıntaş ilçesi yakınlarında polis memuru Burhan Çakır\'ın kullandığı otomobil, sis ve buzlanma nedeniyle bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan Kütahya Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Avcı yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Kütahya- Afyonkarahisar karayolu Altıntaş ilçe kavşağında meydana geldi. Zafer Hava Limanı\'na göreve giden Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Avcı\'nın içinde bulunduğu, polis memuru Burhan Çakır yönetimindeki 43 SF 412 sivil plakalı otomobil, sis ve buzlanma nedeniyle kayarak bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü polis memuru Burhan Çakır yaralanmazken, yaralanan Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Avcı, çağırılan 112 ambulansıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Avcı\'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oğuzhan KILIÇALTINTAŞ Kütahya KÜTAHYA AltıntaşBurhanKazadaKütahya Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf AvcıKazaKütahya AfyonkarahisarAltıntaşZafer Hava LimanıEmniyet Müdür Yardımcısı Yusuf AvcıSFKütahya Dumlupınar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24