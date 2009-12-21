Emniyet Müdür Yardımcısı Çetin tutuklandı

T24 - Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 'Ahtapot' adlı operasyonda gözaltına alınıp sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8'i kamu görevlisi 24 şüpheli, 22 saat ifade verdi. Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz Çetin'in de aralarında bulunduğu 8 kişi, sabaha karşı tutuklandı.



Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Boztepe, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Harun T., Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Erol Ç.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi savcılıktan serbest bırakıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Antalya'nın yanısıra, İstanbul, Ankara ve Kahramanmaraş'ta yaptığı eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında 2 emniyet müdür yardımcısı, 2 şube müdürü, 2 polis memuru, 1 astsubay ve 1 infaz koruma memurunun da bulunduğu 1'i kadın 24 şüpheli, dün sabah saat 08.00 sıralarında Adliye'ye sevk edildi. 24 şüphelinin savcılıktaki ifadelerinin alınması akşam saatlerini buldu. Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Boztepe, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Harun T., Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Erol Ç.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi, savcılıktan serbest bırakılırken, 17 kişi tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Bugün sabah saat 06.00'da biten mahkeme sonunda, şüphelilerden Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz Çetin, iki ayrı suç örgütünün elebaşları Bayram Sezer ve Oğuz Kocaman, Antalya'daki lüks restoran zinciri sahibi Ömer Çalışkan, çete üyeleri Sezer Gürman, Mehmet Taşkan, Ahmet Uzun ve İsmet Yalçınkaya, ‘ihaleye fesat karıştırmak’, ‘iş yeri kurşunlamak’, ‘çek ve senet tahsilatı’, ‘kasten adam yaralamak’, ‘kumar oynatmak’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'daki iki ayrı karakolda görev yapan polis memurları O.D. ve H.A.E. ile Antalya Cezaevi'nde görevli infaz koruma memuru A.Ö. ve astsubay H.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi ise adli kontrol verilerek serbest bırakıldı.

Çete lideri Bayram Sezer'in Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz Çetin'e her ay düzenli olarak banka üzerinden para gönderdiği ve dava dosyasına banka dekontlarının ve aralarındaki telefon görüşmelerinin kayıtlarının delil olarak konulduğu belirtildi. Çetin'in Keçiören Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı dönemde aslen Keçiörenli olan çete lideri Sezer ile tanıştığı bildirildi.



