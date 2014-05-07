Emniyet, terfileri önlemek için müdür kadrolarını emekliye ayıracak

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2014 yılı için Maliye Bakanlığı'ndan aldığı Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri kadrolarını geri iade edecek. Müdür ve amir yerine polis memuru almak isteyen Emniyet'in bu hamlesi, yüzlerce polisi, terfilerini önleyerek emekliye ayırma taktiği olarak yorumlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü iade edilecek müdür ve amir kadrolarının Başpolis ve polis memuru kadroları ile değiştirilmesini talep etti. Radikal'den Fatih Yağmur'un haberine göre, Emniyet bu doğrultuda bir taslak hazırladı. Hazırlanan taslak Bakanlar Kurulu’nda gündeme getirilmesi için İçişleri Bakanlığı’na verilecek.

Ayrıca terfi edemeyenlerin zorunlu emekliliğe sevki için Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğince mevzuat çalışması başlatıldığı ileri sürülüyor. Emniyet kaynakları, alınan kadronun kullanılmadan geri iade edilmesinin olağanüstü bir uygulama olduğunu ifade ediyor.

190 Sayılı KHK’ya göre, kamu kurumlarının kadro değişimleri yılda sadece iki kez yapılıyor. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü, 2014 yılı için Maliye Bakanlığı’ndan yeni Emniyet Müdürü ve Emniyet amiri kadrosu aldı. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü aldığı kadroları, terfi dönemi olan Haziran ayında kullanmadan geri iade işlemi başlattı. Kamu kurumlarına yeni kadro ihdası kanun ile kadro unvan ve derecelerinin değiştirilmesi Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenleniyor.

Yüzlerce polisin terfisini engelleyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri kadrolarını Başpolis ve polis memuru kadroları ile değiştirilmesini talep etti. Bu uygulama, Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri olma sırası bekleyen yüzlerce polis amirinin kadrosuzluk nedeni ile terfi etmesini engelleyecek.

Emniyet kaynakları, kuruluşu olan birimler kapatılmadan, kadro iptalinin yapılmasının mevzuata aykırı olduğunu ifade ederek, “190 sayılı KHK’nin 9. Maddesine göre, kadro değişikliklerinin hiyerarşik yapıyı bozmamak üzere düzenlenmesi gerekiyor. Normalde her kurum yeni kadro alıp işleyişini rahatlatır. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Şurası öncesi yeni müdür ve amir terfilerinin önünü kesmek amacı ile bu uygulamayı yapıyor” diyor.