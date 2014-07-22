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Emniyet mensuplarına yönelik operasyonun gözaltı listesinde kimler var?

Gece yarısı emniyet mensuplarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında çok sayıda rütbeli polis gözaltına alındı

22 Temmuz 2014 17:09

17 ve 25 Aralık operasyonlarını yürüten polislerin de aralarında bulunduğu emniyet mensuplarına yönelik operasyonda gözaltına alınanlar arasında şube müdürleri de yer alıyor.

Gece 01.30'da başlatılan operasyonda çoğu rütbeli 67 polis gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen operasyonda, polisler casusluk, usulsüz dinleme yapmakla suçlanıyor.

 

200 polisin ismi yer alıyor

 

Operasyon İstanbul merkezli 22 ilde başlatıldı. Bu illerin arasında Ankara, Antalya, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Malatya ve Mardin de bulunuyor.

 

Listede kimler var?

 

Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, 17 Aralık gibi operasyonları yürüten polis şeflerinin soruşturma kapsamında şüpheli sıfatında olması dikkat çekiyor. Soruşturmanın en dikkat çeken şüphelileri bir dönem İstihbarat Daire Başkanlığı yapan Ramazan Akyürek, Erol Demirhan ve eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün.

- Başbakan Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da şüphelileri arasında yer alan yolsuzluk operasyonlarını gerçekleştiren eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu da gözaltına alındı.

- Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ardından tayin edilen ve daha sonra görevden alınan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse de gözaltına alındı. 

- Yine eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde Büro Amiri olan Kazım Aksoy ile şubesi henüz belli olmayan Emniyet Amiri Gaffur Ataç da var.

 

MİT krizinin polisleri de gözaltında

 

Erol Demirhan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasının ardından yaşanan 'MİT Krizi'nin ardından görevden alınmıştı. Yurt Atayün de MİT Krizi'nin ardından TEM Şube Müdürüyken görevden alınmıştı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyonda İstanbul'da çok sayıda polisin gözaltına alındığı kaydedildi. Paralel yapı soruşturmasının birinci gözaltı dalgası olan operasyonu 2 savcı yürütüyor. İstanbul Cumhuriyet Savcıları İrfan Fidan ile Okan Güzelsoy soruşturmanın başında bulunurken İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Orhan Kapıcı ise soruşturmanın koordinatörü.

Şüphelilere, resmi belgede sahtecilik, casusluk, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlamalar isnat ediliyor.

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