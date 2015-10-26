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Emniyet, kitabevinin yakıldığı Kırşehir'de saldırı ihbarı almasına rağmen polis müdürlerine izin vermiş!

Saldırılarda polisin uzun süre müdahale etmediği öne sürüldü

26 Ekim 2015 11:24

Kırşehir’de yaklaşık iki ay önce HDP’li Eşref Odabaşı’na ait Gül Kitabevi’nin de aralarında olduğu dört işyerinin tekbir sesleriyle ateşe verildiği olaylar sırasında sadece 90 polisin görevlendirildiği, çevik kuvvet ve güvenlik şube müdürlerinin ise izinli olduğu ortaya çıktı.

Zaman gazetesinden Bayram Kaya ve Üsame Ünal’ın haberine göre, 8 Eylül’de ‘terör protestosu’ adı altında yapılacak eylemde Kürt vatandaşların işyerlerine saldırabileceği bilgisine ulaşan Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, buna karşın sadece 90 çevik kuvvet polisi görevlendirdi. Ekibin başına da sorumlu olarak il emniyet müdür yardımcısı Veysel Murat Tuğrul atandı.

Yaklaşık üç bin kişilik grup, 18.00’de yapılan açıklamanın ardından önce HDP il binasına saldırdı, ardından da Gül Kitabevi’ni yağmalayıp ateşe verdi.

Saldırgan gruba uzun süre müdahale edilmezken, olayların büyümesi ve dört işyerinin yakılmasının ardından İl Emniyet Müdürü Sıtkı Akgül imzasıyla 23.30’da yeni bir görevlendirme yazısı yayımlanarak, görevli polis sayısı ‘kağıt üzerinde’ 90’dan 203’e çıkarıldı.

Kentte böyle bir olayın yaşanabileceğine dair istihbarata karşın çevik kuvvet ve güvenlik şube müdürlerinin de izinli olduğu belirtildi.

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