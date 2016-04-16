Emniyet, birimlerini İstiklal saldırısından 9 gün önce uyarmış!

Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nın 19 Mart’taki Taksim katliamından 9 gün önce 81 ile gönderdiği ‘gizli’ ibareli yazıyla aralarında canlı bomba listesinde adı olan ve yeşil kart sahibi olduğu ortaya çıkan Savaş Yıldız’ın da olduğu bazı isimlerin sansasyonel eylemler yapabilecekleri yönünde Emniyet birimlerini uyardığı ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, “İstanbul’da turistik bölgede canlı bomba eylemi olabilir” uyarısını da içeren bilgi notunda IŞİD mensubu Abu Jiyad kod adlı kişinin güvenlik güçleri tarafından daha önce yakalandığı ve serbest bırakıldığı bilgisine yer verildi. İstiklal Caddesi’ndeki canlı bomba saldırısında 4 kişi yaşamını yitirmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Ankara Garı’nda 10 Ekim 2015’te meydana gelen patlamadan 25 gün önce, 14 Eylül 2015’te, IŞİD’in mitinglerde birden fazla canlı bomba ile eylem yapacağına dair istihbarat bilgisinin olduğu ve bu bilginin Ankara Emniyet Terörle Mücadele C Şubesi Müdürü Hüseyin Özgür Gür tarafından üstlerine ve mitingle ilgili önlem alan Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne iletilmediği ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet, Taksim’deki canlı bomba saldırısından 9 gün önce de tüm güvenlik birimlerinin uyarıldığını ortaya koyan Emniyet belgesine ulaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 10 Mart 2016 tarihli “gizli” ibareli yazısında, IŞİD’in Türkiye’de etkili ve büyük saldırı yapmayı planladığı, IŞİD mensubu bir şahsın Türkiye’nin güneyinde, Gaziantep civarında veya başka bir yerde yabancı uyruklu şahıslar, turist veya güvenlik güçlerine yönelik çok büyük kapasiteli bir saldırı planladığı belirtildi. Uyarı notunda Gaziantep’te Abdullatif (Abdel-Latif), Pusat (Busad) Al Fraty (Farati) kod adlı şahıslar tarafından çok sayıda mühimmata sahip bir şebeke oluşturulduğu kaydedildi. Notta şebekenin hedefinde yer alan yerler şöyle sıralandı:

“Gaziantep’teki Birleşmiş Milletler Ofisi, Kürt yurttaşların sahibi oldukları dükkânlar, güvenlik güçlerinin bulunduğu binalar, İncirlik’teki Amerikan güçleri, Antalya, İstanbul veya Ankara’daki turistlerin olduğu bölgeler...”

Yazıdaki üç hücre

Söz konusu şebekede, Türk güvenlik güçleri tarafından daha önce tespit edilmiş veya aranmakta olan Hadhifa Afa Bara’a, Abdullatif kod adlı şahsın kardeşi olabileceği belirtilen Marwan isimli kişi, Abd El-Hakim, Muhammed Fatah, Abd al-Salam, Abu Maryam, Seif Allah/ Seifallah, hastanede çalıştığı belirtilen Abd-Alhamid Salah ve güvenlik güçleri tarafından daha önce yakalanan ve yakın zamanda serbest bırakıldığı ifade edilen Abu Jiyad kod adlı kişilerin bulunduğu kaydedildi.

Ma-Raj kod adlı kişinin liderliğinde Gaziantep’te Alisa, Salemeh, Ma’ad, Abdalla, Hamza/Abu Hamza ve Abd Almalek kod adlı kişilerce başka bir şebekenin daha oluşturulduğu, bu şebekenin de bomba yüklü araç, canlı bomba veya keskin nişancı tüfeği ile İncirlik Havaalanı’na saldırmayı planladığı ifade edildi.

Abu Nur liderliğinde üçüncü bir şebekenin de Ma’Raj’ın şebekesi ile irtibatlı olduğu bilgilerine yer verildi. Bilgi notunda kimliği tespit edilemeyen bir IŞİD mensubunun Türkiye’de kullanılan bir telefon numarasını Almanya’da yaşayan T.T. isimli bir Türk vatandaşının kullandığı Facebook adresinde aktive ettiğine dikkat çekildi. Yine IŞİD mensubu Mehmet Eroğlu isimli kişinin de saldırı planı ile bağlantılı olabileceği şeklinde bilgiler intikal ettiği belirtildi.

10 Mart 2016 tarihli “gizli” ibareli yazıda, IŞİD’in Türkiye’de etkili ve büyük saldırı yapmayı planladığı belirtilirken saldırıyı gerçekleştirmesi muhtemel militanların fotoğrafları da paylaşıldı.

"Dikkatli ve duyarlı olun

önlemleri gözden geçirin"

Konu ile ilgili yapılan ön çalışmada, Abdüllatif Pusat El Farati isimli şahsın Abdullatif Efe kod adlı Yunus Durmaz, Abdullatif’in kardeşi olarak belirtilen Marwan isimli şahsın Yunus Durmaz’ın kardeşi Merwan Hammudi kod adlı Haci Ali Durmaz, Abd Al-Hakim isimli şahsın Abdulhakim Hoca kod adlı Ahmet Güneş, Abu Jihad ve Cihad Elayni- Ebu Cihad kod adlı kişinin yeşil kart sahibi olduğu ortaya çıkan Savaş Yıldız, Hadhifa ve Huzeyfe kod adlı kişinin İbrahim Halil Alçay, Abu Nur ve Zinnur-Ebu Selam-Rıdvan kod adlı kişinin Cihad Arslan, Fatih-Ebu veya Nur-Ebu Musa kod adlı kişinin de Ersen Çekik olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi. Bilgi notunda kimlik numaralarına kadar tespit edilen olası saldırganların fotoğraflarına da yer verilerek, söz konusu şahıslar üzerinde dikkatli ve duyarlı olunması, bilmesi gerekenler prensibine’ uyularak personelin bilgilendirilmesi, gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlere karşı alınan Emniyet tedbirlerin gözden geçirilmesi istendi. IŞİD’ın canlı bombası Savaş Yıldız’ın HDP’nin Adana ve Mersin il binalarına bombalı saldırıda bombalı çiçeği verdiğini HDP çaycısı doğrulamıştı.

Geç kalınmış uyarı

Bu uyarıdan yalnızca 9 gün sonra İstiklal’de turistleri hedef alan canlı bomba saldırısı yaşandı. Saldırıdan iki gün sonra 21 Mart’ta Emniyet ve istihbarat birimleri söz konusu isimlerin yer aldığı bir açıklama yayımlamış, açıklamada patlamadan önce isimleri tespit edilen kişilerden 3’ünün sansasyonel bir eylem için kısa süre önce harekete geçtiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada olası saldırganların fotoğrafları da basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Uyarılara ilişkin belgeler şöyle: