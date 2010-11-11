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Emniyet İstihbarat Avcı'dan şikâyetçi

Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı, eski başkanları Hanefi Avcı'dan şikâyetçi oldu.

11 Kasım 2010 02:00

T24 - Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı, eski başkanları Hanefi Avcı'dan şikâyetçi oldu. Şikâyetin nedeni ise Avcı'nın "Haliç'te Yaşayan Simonlar" adlı kitabı.

Şikâyet dilekçesi yaklaşık bir hafta önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. Dilekçede, kitapta İstihbarat Daire Başkanlığı ve bazı çalışanları hakkında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.  Bu iddiaların İstihbarat Daire Başkanlığı'ndaki bazı görevlilerin kişiliğine yönelik haksız saldırılara neden olduğu savunuldu.

Hanefi Avcı, Devrimci Karargah Örgütü soruşturması kapsamında cezaevinde.


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