-Emniyet internet sayfasını yeniledi ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sayfası yenilendi. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sayfası, vatandaşların bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlayacak şekilde yenilendi. Tüm birimlerin hizmetlerine ait fotoğrafların bulunduğu sayfada, fotoğraflarla ''polis-vatandaş ele ele'' vurgusu yapılıyor. Teşkilata ilişkin haberlerin yer aldığı sayfada, Genel Müdürlüğe bağlı kurum ve kuruluşlara ulaşmak da mümkün. Sayfanın İngilizce dil seçeneği de bulunuyor.