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Emniyet internet sayfasını yeniledi ANKARA (A.A)

06 Eylül 2011 20:37

-Emniyet internet sayfasını yeniledi ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sayfası yenilendi. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sayfası, vatandaşların bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlayacak şekilde yenilendi. Tüm birimlerin hizmetlerine ait fotoğrafların bulunduğu sayfada, fotoğraflarla ''polis-vatandaş ele ele'' vurgusu yapılıyor. Teşkilata ilişkin haberlerin yer aldığı sayfada, Genel Müdürlüğe bağlı kurum ve kuruluşlara ulaşmak da mümkün. Sayfanın İngilizce dil seçeneği de bulunuyor.

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