Emniyet'in sınavında şaibe iddiası: Konuları belirlediği iddia edilen Memur-Sen şube başkanlarından Cemal Üstün, yazılı sınavdan düşük, mülakattan 100 almış

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 18 yıl aradan sonra açtığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında, konuların bazı Memur-Sen üyeleri tarafından belirlendiği iddialarının ardından sonuçlarla ilgili de şaibe iddiaları ortaya atıldı. Yazılı sınavdan yüksek alan çok sayıda adayın mülakatta elendiği görüldü. Sınav konularını belirlediği iddia edilen Büro Memur Sen İstanbul 8 Numaralı Şube Başkanı Cemal Üstün, yazılı sınavdan en düşük puan olan 60 aldığı ancak mülakattan 100 tam puan alarak başarılı sayıldığı ortaya çıktı.

Sınava giren çok sayıda aday sosyal medyadan şaibe iddialarını gündeme getirerek mağdur olduklarını savundu. Adayların bazıları, konunun araştırılması ve mülakatın kaldırılması için TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuruda bulunduğu öğrenildi. İddialarla ilgili Cumhuriyet’e konuşan bir polis memuru, “Yazılı ve sözlü sınavda şaibeler var. Yazılı sınavın sonuçları 3 kez açıklandı. Yazılı sınavdan 94 puan alan bir memur, sözlü sınavda 60 puan verilerek elendi. Ancak sınav konularını belirleyen Cemal Üstün, yazılı sınavdan 60 puan alırken sözlü sınavdan 100 puan aldı. Cemal Üstün’ü yazılı sınavda geçen memurlar, sözlü sınavda düşük puanlar verilerek elendi” dedi.

Cemal Üstün: Belgeleri bilmiyorlar

Cemal Üstün, iddiaları dile getirenlere tepki göstererek, “Bununla ilgili hiçbir şekilde bilgi vermek istemiyorum. Ama kimsenin düşündüğü gibi bir konu değil bu. Onlar kendilerine göre bu haberleri yapıyorlar ama aynı sendikaların kendi üyeleri oldukları kişilerin daha fazla puan aldığı da aşikâr. O da ayrı bir konu. Bunları bu şekilde değerlendirmeleri çok yanlış. Bu konuda çok üzülüyorum. Benim elimde olan belgelerin ne olduğunu bilmeden konuşuyorlar. Bende olan belgeler hiç kimsede yok” diye konuştu.