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Emniyet, ikinci canlı bombanın robot resmini çizdi

"İkinci canlı bomba 30 yaşlarında, 1.70 boyunda..."

20 Ekim 2015 11:43

Polis Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren 2. canlı bombanın eşgalini ifadeler doğrultusunda netleştirdi ve robot resmini çizdi.

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre Emniyet, Ankara'daki barış mitingini kana bulayan iki canlı bomba ile birlikte hareket ettiğini belirlediği ve haklarında soruşturma başlatılan firari 9 kişi için alarma geçti.

Ankara Garı önünde eşzamanlı eylem yapan iki canlı bombadan birinin Suruç eylemini yapan Abdurrahman Alagöz'ün ağabeyi Yunus Emre Alagöz olduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Emniyet, Alagöz'ün kimliğini, DNA eşleştirmesiyle saptadıktan sonra 1500 görüntü içerisinden görüntülerine de ulaştı. 

 

Görüntülere takıldı

 

Alagöz'ün Gaziantep'teki buluşma noktasında hücreevinden çıkarken görüntüsünün kaydedildiği anlaşıldı. Aynı görüntülerde, soruşturma kapsamında aranan 9 kişinin bir bölümünün de olduğu belirlendi. Alagöz'ün Ankara Garı'nda "yarım" olarak nitelenen görüntüsü de bulundu.

 

1.70 boylarında

 

İkinci canlı bombanın önce bir başka isim olduğu ortaya atılmış ancak daha sonra bu kişinin yabancı uyruklu olduğu ağırlık kazanmıştı. DNA eşleştirmesi yapılamadığından kimliği saptanamayan 2. canlı bombanın eşgali, ifadeler doğrultusunda netleştirildi ve robot resmi çizildi. 

Robot resim doğrultusunda bu kişinin kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor. Robot resimle birlikte, 2. canlı bombanın eşgal tarifi "30 yaşlarında, siyah dağınık saçlı, siyah gözlü, 1.70 civarında, tahminen 70-75 kg. ağırlığında, yüzü hafif çöküntülü, Arapça ve kısık sesle konuşuyor" şeklinde yapıldı.

 

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