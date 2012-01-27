-Emniyet, hurda verip 2012 model araba alacak ANKARA (A.A) - 27.01.2012 - Emniyet Genel Müdürlüğü, ekonomik ömrünü doldurmuş, hurda ve kullanım dışı eşyaları, ihtiyacı olanlarla değiştirecek. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan duyuruya göre, Emniyet, ekonomik ömrünü doldurmuş, hurda ve kullanım dışı çeşitli cins ve nitelikteki 47 taşıt ile hurda durumda bulunan muhtelif malzeme, 70 ton metal, 12 ton paslanmaz çelik, 900 kilogram döküm boş kovan, 509 kilogram çinko, 400 kilogram bakır fosfor, 3 bin 74 parça muhtelif oto yedek malzemesi, 2 bin 437 muhtelif ebatlarda alüminyum pencere doğramaları, 2 bin 389 muhtelif ebatlarda alüminyum denizlik doğramaları ve 658 adet muhtelif hurda malzeme; beş adet 2012 Model Renault Latitude marka binek taşıt, bir adet 2012 Model Volkswagen Caravelle taşıt, bir adet 2012 Model Toyota Corolla binek taşıt ve 10 adet HP masa üstü bilgisayar ile mübadele (değişim) edilecek. Mübadele, 6 Şubat 2012'de Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.