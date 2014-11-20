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Emniyet, her sokağı bir polis timine zimmetledi

Yayınlanan genelgede karar 'halkın kendini güvende hissetmesi' gerekçesiyle açıklandı

20 Kasım 2014 19:37

Emniyet Genel Müdürlüğü, her şehirde “suçluların yer, zaman ve yoğunluk dağılımı ile hassas noktalar ve olay türlerine göre” her semt, mahalle, cadde ve sokağı bir polis timine zimmetledi.

Yayınlanan genelgede bu karar, “halkın, polisin yanında olduğunu görmesi, kendisini güvende hissetmesi ve suçlulara en kası zamanda müdahale edilmesi” gerekçesiyle açıklandı.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, Emniyet Genel Müdürü Celalletin Lekesiz’in geçen 11 Kasım’da yayınladığı 63 numaralı genelgede “önleme ve güvenlik faaliyetlerinin yanı sıra suç ve suçların üzerine giden, suçların işlenmesi için elverişli ortamı yok eden, suçluların işleme düşünce ve kararlığını zayıflatan proaktif polislik anlayışı ile önlem alınması” gerektiği vurgulandı.

Genelgede, “Halkın, polisin her zaman ulaşılabilir ve yakınında olduğunu görmesi, kendisini güvende hissedebilmesi, suçlulara en kısa zamanda müdahale edilmesi açısından genel güvenlik ve asayiş yönünden risk arz eden bölgelerde tedbirlerin arttırılması, sorumlu olunan semt, mahalle, cadde ve sokaklara hakim olunması önem arz etmektedir” denildi.

Bu kapsamda “Görevli tüm birimlere ait sivil/resmi motorize ekipler veya yaya devriyeler suçluların yer, zaman ve yoğunluk dağılımı ile hassas noktalar, olay türleri de göz önünde bulundurularak, sorumluluk bölgeleri zimmetlenmek suretiyle görevlendirilecektir” ifadesi kullanıldı.

 

Amirlerce denetlenecek

 

Genelgede ayrıca, hizmetlerin yürütülmesinde görevli personelin sorumlu olacağı ve bu konunun amirlerce denetleneceği ifade edildi. 

 

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