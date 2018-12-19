Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Terör konusunda tüm birimlerin duyarlılığı artırılacak

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, \"Terör olaylarına mahal vermemek adına alınacak önlemler konusunda tüm birimlerin duyarlılığı artırılacaktır\" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü\'nde (EGM), genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına, il emniyet müdürleri de video konferans sistemiyle katıldı. Celal Uzunkaya başkanlığında yapılan toplantıyla ilgili EGM\'nin sosyal paylaşım sitesindeki Twitter hesabından açıklama yapıldı. Celal Uzunkaya\'nın açıklamasında, güncel konuların görüşüldüğü toplantıda, terörle mücadelede alınan önleyici tedbirlere değinildiği belirtildi. FETÖ, DEAŞ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı gösterilen mücadelenin titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceğine vurgu yapan Uzunkaya, \"Terör olaylarına mahal vermemek adına alınacak önlemler konusunda tüm birimlerin duyarlılığı arttırılacaktır\" dedi.

Yerel seçimlere ilişkin alınacak güvenlik önlemlerine de değinen Uzunkaya, \"İl seçim merkezleri ile koordineli çalışılarak, oy kullanılacak yerlerde güvenlik sağlanacaktır\" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, FETÖ ile mücadelenin de büyük titizlikle sürdürüldüğüne ve bu örgütün izinden gitmeye çalışan kişilerin tespit edilerek, gerekli işlemlerinin yapıldığına dikkat çekti.



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