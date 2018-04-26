Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok istifa etti

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliği aday adaylığı için istifasını verdi.

Selami Altınok kimdir?

1966 yılında Erzurum İli Narman İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Erzurum'da tamamladıktan sonra, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne girdi. 1988 yılında üniversiteyi bitirdi. 1989 yılında Erzincan'da Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Bir yıl süreyle İngiltere'de bulundu.

Kayseri Akkışla İlçesinde Kaymakam Vekilliği, Tokat Almus, Bitlis Güroymak, Van Erciş, Samsun Terme ve Antalya Serik ilçelerinde Kaymakamlık yaptıktan sonra Erzurum İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atandı.

Van 100. Yıl Üniversitesinde Yakın Çağ Tarihi üzerine Yüksek Lisansını tamamladı. 3 Ağustos 2012 tarihinden Aralık 2013 tarihine kadar Aksaray Valisi olarak görev yaptı. 2014/5916 sayılı kararname ile Merkez Valisi olarak vekaleten İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

29 Ağustos 2015 – 24 Kasım 2015 tarihleri arasında 63. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

30 Kasım 2015 – 18 Aralık 2015 tarihleri arasında Bakanlık Onayı ile Bakan Yardımcısı olarak vekaleten görevlendirilmiştir.

18 Aralık 2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanmıştır.

10 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9158 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürü olarak atandı.

Sayın Selami ALTINOK, Gülhan ALTINOK (Mühendis/Hakim) ile evli olup iki erkek, bir kız çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.