T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok istifa etti

Altınok'un 24 Haziran'daki milletvekilliği adaylığı için istifa ettiği belirtildi

26 Nisan 2018 19:50

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliği aday adaylığı için istifasını verdi.

Selami Altınok kimdir?

1966 yılında Erzurum İli Narman İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Erzurum'da tamamladıktan sonra, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne girdi. 1988 yılında üniversiteyi bitirdi. 1989 yılında Erzincan'da Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Bir yıl süreyle İngiltere'de bulundu.

Kayseri Akkışla İlçesinde Kaymakam Vekilliği, Tokat Almus, Bitlis Güroymak, Van Erciş, Samsun Terme ve Antalya Serik ilçelerinde Kaymakamlık yaptıktan sonra Erzurum İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atandı.

Van 100. Yıl Üniversitesinde Yakın Çağ Tarihi üzerine Yüksek Lisansını tamamladı. 3 Ağustos 2012 tarihinden Aralık 2013 tarihine kadar Aksaray Valisi olarak görev yaptı. 2014/5916 sayılı kararname ile Merkez Valisi olarak vekaleten İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

29 Ağustos 2015 – 24 Kasım 2015 tarihleri arasında 63. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

30 Kasım 2015 – 18 Aralık 2015 tarihleri arasında Bakanlık Onayı ile Bakan Yardımcısı olarak vekaleten görevlendirilmiştir. 

18 Aralık 2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanmıştır.

10 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9158 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürü olarak atandı.

Sayın Selami ALTINOK, Gülhan ALTINOK (Mühendis/Hakim) ile evli olup iki erkek, bir kız çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

 

ETİKETLER

Emniyet Genel MüdürüSelami Altınok

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24