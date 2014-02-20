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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesi 'hack'lendi mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesine girenler, kısa bir süreliğine farklı dillerde 'hoş geldiniz' mesajıyla karşılaştı

20 Şubat 2014 13:50

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinin egm.gov.tr ‘hack’lendiği öne sürüldü. Ancak yetkililer, sitenin hacklendiğini mi yoksa farklı bir sorundan kaynaklı erişimin mi engellendiği konusunda araştırma yapıldığını belirtti.

Radikal’de yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinin egm.gov.tr sabah saatlerinde ‘hack’lendiği iddia edildi. Sitenin kim tarafından hacklendiği netlik kazanmazken, siteye giriş yapıldığında çok sayıda dilde 'Hoşgeldin' anlamına gelen sözcükler kullanıcıları karşılıyordu.

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri sorunun neden kaynaklandığının araştırıldığı, bilgi işlem birimlerinin çalışma yürüttüğünü belirtti.

Sitenin kısa zamanda normal haline döndü. Yetkililer, sitenin hacklendiği mi yoksa farklı bir sorundan kaynaklı mı erişiminin engellendiği noktasında araştırma yapıldığını da bildirdi.

 

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