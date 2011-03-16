Emniyet Genel Müdürlüğü'nüde dinlediler!

T24 - Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 'böcek' adı verilen dinleme cihazı bulundu. Aktif haldeki cihazın en az 2 yıl önce odaya yerleştirildiği sanılıyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nü sarsan 'böcek' skandalı büyük şaşkınlık yarattı. Ortam dinleme cihazının ana hizmet binasında bir odada bulunduğu açıklandı. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:





POLNET ARIZALANINCA...



Böcek skandalı, Dikmen'deki binanın 4. katında yer alan Koruma Daire Başkanlığı'na ait bir odada, bilgisayar arızasıyla patlak verdi. Daha önce Başkanlığa bağlı bir şube müdürünün makamı olan, müdür değiştikten sonra şubeye bağlı polislere büro olarak verilen odada, Emniyet'in kapalı devre bilgisayar ağına (Polnet) bağlı bilgisayarlardan biri bozuldu. Bilgisayar sisteme bağlanamayınca, memurlar arızanın kablo hattından kaynaklandığını düşündü.

KUTUYA 'BÖCEK' KAÇMIŞ

Polnet ve internet hatlarının geçtiği kablo kutusunun kapağını açan polisler, arıza yerine kutu şeklinde ve anteni bulunan yabancı bir cihazla karşılaştı. Kablo kutusunun içine gizlenmiş aletin dinleme cihazı olabileceğinden kuşkulanan polisler, durumu hemen amirlerine bildirdi.

PİLLERİ HALA DOLU

İlk incelemede, düzeneğin iki pille çalışan ve algıladığı sesleri radyo dalgalarıyla uzaktaki bir alıcıya ileten ortam dinleme cihazı olduğu anlaşıldı. Pilleri bulunduğunda dolu olan cihazın, hala aktif olduğu saptandı. Yaklaşık 250 metre menzilli radyo dalgaları yayan böceğin, gönderdiği sinyalleri kaydeden alıcı ise tüm aramalara rağmen bulunamadı. Skandal bir tutanakla kayıt altına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, idari soruşturma başlattı. Emniyet, dinleme cihazının odaya kim ya da kimler tarafından yerleştirildiğini soruşturmak üzere bir polis başmüfettişi görevlendirdi. Olayın müfettiş raporu doğrultusunda yargıya intikal ettirileceği de öğrenildi.

ŞÜPHELİLER DE POLİS

Dinleme cihazının, daha önce odayı makam odası olarak kulanan şube müdürünü dinlemek amacıyla İstihbarat ya da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı tarafından yerleştirildiği iddia ediliyor.

NEDEN AKTİF?

Kablo kutusuna en az iki yıl önce konulduğu tahmin edilen cihazın aktif halde bulunması, dinleme faaliyetinin, hedefteki şube müdürünün ayrılmasından sonra da sürdüğü ihtimalini güçlendirdi. Sadece hedefteki müdür değil, daha sonra odayı kullanan polislerin de telekulak mağduru olduğu sanılıyor.

Önlemler artmıştı

EMNİYET geçen ay telekulak mağduru olmamak için güvenli telefon hatlarını yenilemişti. İçişleri Bakanı, Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü gibi 44 üst düzey ismin odalarına, güvenli, kriptolu dahili telefonlar bağlanmıştı.

