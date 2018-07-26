Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan isim belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyipp Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Celal Uzunkaya, milletvekili olmak için istifa eden Selami Altıok'un yerine Emniyet Genel Müdürü olarak atandı.

Emniyet Teşkilatı’ndaki görevine 1978 yılında başlayan Celal Uzunkaya, görev süresi boyunca siyasi şube ve istihbarat şube müdürlükleri de yaptı. Bursa, Balıkesir, İzmir ve Antalya il emniyet müdürlüğü görevlerini de yerine getiren Uzunkaya son olarak kapatılan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nda görev yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 2009 yılında gelen sahte bir ihbar mektubuyla başlayan soruşturmada, o zaman Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan Mustafa Gülcü ile Celal Uzunkaya'nın adlarını kullanan İrfan Erbarıştıran'ın, dolandırıcılık yaptığı ileri sürüldü.İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda İrfan Erbarıştıran'ı 9 yıl 1 ay 5 gün, Cem Gülbayoğlu'nu 4 yıl 9 ay 15 gün, Fuat Çiriş ve Ergün Arar 2 yıl 2'şer ay 20'şer gün, polis müdürleri Mustafa Gülcü ile Celal Uzunkaya'yı, 'örgüte yardım etmek' suçundan 3 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıp, cezayı erteledi. Emniyet Müdürleri Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya ile diğer 5 sanık hakkında verilen hapis cezaları, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından, 28 Aralık 2015 tarihinde bozuldu. Bozma kararının ardından İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada Celal Uzunkaya, Mustafa Gülcü, Cem Gülbeyoğlu, Fuat Çiriş ve Ergün Arar beraat etti. İrfan Erbarıştıran ise bu süreçte yaşamını yitirdi.

Darbe girişimi öncesinde, yasadışı dinleme yapan ve kamuoyunda askeri casusluk olarak bilinen gizli bilgi ve belge bulundurma soruşturmasını yürüten polislere yönelik operasyonun başında bulunan Uzunkaya, "darbe girişiminden hemen önce çok sayıda general ve subaya yönelik operasyon hazırlığında olduklarını, ancak operasyonun 'birileri' tarafından engellendiği" yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Uzunkaya, ByLock ile para akışını gösteren gizli muhasebe kayıtlarını ortaya çıkartan ekibi yönetti.

Celal Uzunkaya kimdir?

Celal Uzunkaya, 1958 yılında Samsun’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra 1975 yılında Polis Koleji’ni, 1978 yılında da Polis Akademisi’ni birinciliklerle bitirdi. 1978 yılında ilk görev yeri olan Trabzon’da Komiser Yardımcısı olarak Siyasi Şube Müdürlüğü’nde göreve başladı ve 1982 yılına kadar bu görevde çalıştı.

1982-1985 yılları arasında Hakkari ilinde Siyasi Şube ve İstihbarat Şube Müdür Vekilliği, 1985-1991 yılları arasında İzmir ilinde İstihbarat Şube Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü, 1991-1995 yılları arasında Bursa’da Güvenlik Şube Müdürlüğü, 1995-1997 yılları arasında Artvin-Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Artvin Asayiş Şube Müdürlüğü, 1997 yılında Bursa’da Asayiş Şube Müdürlüğü ve 2001 yılına kadar da aynı ilde Trafik Hizmetlerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yaptı.

30 Haziran 2001’de 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi edip (9 ay) süre ile APK uzmanlığı ve son 1.5 yıl boyunca da Polis Başmüfettişliği görevini ifa etti.

Meslek içi pek çok kurs, seminer ve toplantılar dışında 1986-1988 ve 1991 yıllarında değişik sürelerle ABD ve Federal Almanya’da istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve yabancı dil kurs ve eğitimlerine katıldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden ve çalıştığı İl Valilikleri ile Sıkıyönetim Komutanlıkları ve Emniyet Müdürlükleri’nden pek çok taltif, takdir ve teşekkür belgeleri bulunuyor.

Celal Uzunkaya, Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinden Balıkesir İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Hakkında açılan davalar nedeniyle bir süre sonra merkeze alınan Uzunkaya Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Celal Uzunkaya 11 Şubat 2014 tarihinde Sami Uslu‘nun yerine İzmir İl Emniyet Müdürü olarak atandı. 26 Ekim 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Celal Uzunkaya, 2018 yılında İçişleri Bakanlığı'nın emriyle Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Müşaviri olarak atandı.

Uzunkaya, evli 3 çocuk ve 3 torun sahibi.