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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama ANKARA (A.A)

03 Şubat 2012 23:04

-Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama  ANKARA (A.A) - 03.02.2012 - Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında bugün yer alan emniyet teşkilatıyla ilgili haberlerin asılsız olduğu ve yasal sürecin başlatıldığını bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''3 Şubat 2012 günü bazı basın kuruluşlarında, Emniyet Teşkilatı hakkında Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve Amerikan Büyükelçiliğinin de yer aldığı gerçek dışı ve çirkin iddialara yer verilmiştir. Tamamen asılsız olan haberlerle ilgili yasal süreç başlatılmıştır.''

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