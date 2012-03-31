Emniyet Genel Müdürlüğü'nden polise üslup ayarı

İhbar ve şikâyetleri değerlendiren Emniyet Genel Müdürlüğü, genelge yayımlayarak çok sık eleştiri konusu olan mağdur vatandaş-polis iletişimine dikkat çekti, tüm teşkilatı uyardı

Sabah'ta Alper Sancar imzasıyla yayımlanan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı genelgede, birimlere başvuran vatandaşlara duyarsız, umursamaz karşılık verildiğine dikkat çekildi. Vatandaşı olayın sonucuyla ilgili ümitsizliğe düşürecek ifadeler kullanılmaması, adalet sisteminin sorgulanmaması, vatandaşın dikkatsizliğinin eleştirilmemesi konusunda personel uyarıldı. Amirlere vatandaşa karşı olumsuz davranışa giren personele 'soruşturma açın' emri verildi.



İl emniyet müdürlüklerine yollanan genelgede, polisin vatandaşla iletişimine ilişkin eleştiri ve uyarılar yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gelen ihbar ve şikâyetler ile basında çıkan haberler sonucu personelin birimlere başvuran vatandaşa yönelik tavır ve davranışlarında hassasiyet göstermediğinin tespit edildiği belirtildi.

Genelgede, "Personelin zaten mağdur olan vatandaşa karşı duyarsız, umursamaz bir şekilde karşılık verdiği, görevini yeterince yerine getirmeyen bir görüntü sergilediği ve teşkilatımızın itibarını zedelediği anlaşılmaktadır" denildi.

Genelgede vatandaşı incitici, ümit kırıcı, niçin tedbir almadığını sorgulayıcı ifadeler kullanılmaması emri verildi. Ayrıca ceza adalet sistemini eleştiren, şüphelinin yakalanamayacağı ve çalınan eşyanın bulunamayacağı şeklinde yorumların yapılmaması istendi. Bu gibi durumların vatandaşın yapılan işlemleri vakit kaybı olarak algılamasına ve olayla ilgili müracaatta bulunmamasına sebep olduğu vurgulandı.

Genelgede "Bu durum vatandaşın mağduriyetini artırarak teşkilata olan güveni olumsuz yönde etkilemektedir" denildi.

Genelgede şunlar kaydedildi: "Personelin, karşısındaki şahsın yerine kendisini veya bir yakınını koyarak hangi davranışlarla karşılaşmasını istiyorsa o şekilde davranması, olumsuz düşünce oluşturacak yorum, söz, tavır ve davranışlarda bulunmaması, vatandaşın gözünde teşkilata olan saygıyı ve güveni olumlu yönde etkileyecektir."

Genelgede ayrıca, "personelin istisnasız her olay ile ilgili vatandaşın müracaatını usulüne uygun olarak alması, ilgili mevzuat çerçevelerinde görevini yaparak bir an önce mağduriyeti gidermeye çalışması ve görevinde hassasiyet göstererek konunun sıralı amirlerce takip edilmesini sağlaması, aykırı davrananlara yönelik idari soruşturma başlatılması" istendi.